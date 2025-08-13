Đoạn video ghi lại cảnh một phương pháp bắt cá độc đáo và đầy sáng tạo của người dân bản địa.

Họ sử dụng bộ xương một con cá lớn làm mồi nhử và thả xuống nước, nơi có hàng trăm cá nhỏ đang chờ mồi. Khi con cá mồi được kéo lên khỏi mặt nước, đàn cá nhỏ đã bu quanh nó. Chúng không sợ hãi mà còn bám lấy con cá mồi một cách đáng ngạc nhiên. Người dân đã tận dụng điều này để bắt cá. Họ không cần dùng lưới hay cần câu.

Bắt hàng trăm con cá bằng bộ xương cá

Chỉ bằng cách kéo con cá mồi lên, họ đã bắt được hàng chục con cá nhỏ bám vào. Những con cá này rơi xuống sàn thuyền, tạo ra một màn "mưa cá" đầy bất ngờ. Đây là một cách bắt cá tự nhiên, không làm hại môi trường và thể hiện sự hiểu biết sâu sắc của con người về tập tính của loài cá.

Mộc Trà