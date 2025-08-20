Ngay từ những câu mở miệng, anh chàng ngoại quốc đã khiến người nghe bất ngờ vì vốn tiếng Việt lưu loát, rõ ràng và đầy duyên dáng.

Không chỉ nói trôi chảy, anh còn hài hước chia sẻ những "bí kíp" sang đường ở Việt Nam, từ cách quan sát, cách đi chậm rãi, cho đến việc giữ bình tĩnh trước dòng xe cộ tấp nập. Cách diễn đạt vừa chân thật, vừa vui nhộn khiến khán giả vừa cười vừa gật gù.

Anh Tây nói tiếng Việt điêu luyện hướng dẫn cách sang đường

Điều thú vị là anh Tây không chỉ học ngôn ngữ, mà còn am hiểu cả văn hóa giao thông Việt Nam. Nhờ vậy, video vừa mang tính giải trí, vừa khiến người xem thấy gần gũi, dễ thương.

Khán giả còn bị cuốn hút bởi giọng nói tự nhiên, phong cách tự tin và sự lém lỉnh trong từng câu chữ. Chính sự kết hợp giữa ngôn ngữ và phong cách dí dỏm đã tạo nên sức hút đặc biệt.

