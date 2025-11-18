Video ghi lại khoảnh khắc một du khách nước ngoài tỏ ra vô cùng thích thú khi được… đích thân đạp xích lô giữa đường phố Việt Nam.

Nếu ai nghĩ khách Tây đến Việt Nam chỉ để ngồi trên xích lô tận hưởng phong cảnh thì hãy xem video này để đổi lại suy nghĩ nhé. Nhân vật chính là một anh Tây vô cùng nhiệt tình, vừa được mời ngồi lên xích lô chưa bao lâu đã... xin đổi chỗ để tự mình đạp thử.

Anh Tây hóa tài xế xích lô khi du lịch Việt Nam

>> Anh Tây bán mực sốc vì bị khách ép giá

Video mang lại cảm giác vui vẻ, thân thiện và cực kỳ thư giãn - đúng tinh thần du lịch đường phố Việt Nam: mộc mạc, chân tình và luôn bất ngờ theo cách đáng yêu nhất.

>> Xem thêm nhiều video và chuyện lạ khác tại đây

Hi