Bố viết 'tâm thư' gửi con rể tương lai vì con gái bừa bộn

'Vợ con gọn gàng thì cũng có công của Bố, nếu không gọn gàng thì con hãy hiểu rằng Bố đã cố gắng hết sức...', ông bố chia sẻ.

Bức "tâm thư" có 1-0-2 của ông bố gửi các con rể tương lai, than thở chuyện con gái ở nhà bừa bộn, thay quần áo xong là... vứt tại chỗ. Lời lẽ vừa hài hước vừa chân thành khiến cộng đồng mạng cười ngất và chia sẻ rần rần, thu về hơn 24 nghìn lượt thích, hàng nghìn bình luận.

Đúng là chuyện trong nhà đôi khi lại trở thành nguồn cảm hứng giải trí bất tận. Vì quá ngán ngẩm cảnh con gái thay quần áo xong là để nguyên tại chỗ, ông bố quyết định viết hẳn lời nhắn gửi cho con rể tương lai. Nội dung vừa hài hước vừa đầy sự bất lực rất... quen thuộc.

'Gửi các con rể tương lai: Bố để đây để các con biết rằng ngày nào Bố cũng rát cổ, bỏng họng nhắc vợ con phải gọn gàng. Nếu sau này, vợ con gọn gàng thì đó cũng có công của Bố. Nếu không gọn gàng thì con hãy hiểu rằng Bố đã cố gắng hết sức nhưng không hiệu quả! Lỗi không phải do Bố,'. nội dung chia sẻ.

Lời nhắn ngắn gọn mà chân thật đến mức ai đọc cũng bật cười. Cách viết mộc mạc nhưng đúng tâm lý khiến nhiều ông bố gật gù đồng cảm. Không lạ khi bức ảnh nhanh chóng lan truyền và nhận về hơn 24 nghìn lượt thích. Đây đúng là lời nhắn gửi "đi trước một bước" đầy duyên dáng. Xem xong chỉ muốn thốt lên: làm con rể mà đọc được thư này chắc cũng... chuẩn bị tinh thần từ sớm!

