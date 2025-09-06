Giữa thanh thiên bạch nhật, nam thanh niên bỗng nổi hết da gà khi chiếc thùng carton bỗng di chuyển một cách kỳ lạ.

Trong đoạn video, một thanh niên đang ngồi bình thường thì bất ngờ thấy cái thùng carton trong nhà tự dưng... di chuyển. Cảm giác như có thế lực vô hình nào đó đang hiện diện ngay trước mắt.

Anh chàng rụng rời vì tưởng gặp ma giữa ban ngày Anh chàng rụng rời vì tưởng gặp ma giữa ban ngày. Video: Facebook

Thanh niên tái mặt, tim đập thình thịch, đầu óc chỉ nghĩ đến... ma. Nếu không có camera ghi lại, chắc anh đã phải gọi thầy về cúng gấp cho yên tâm. Nhưng sự thật lại hài hước hơn nhiều: thủ phạm không ai khác chính là chú mèo cưng.

Sau khi đẩy chiếc thùng carton, chú mèo cũng nhanh chóng biến mất khiến thanh niên thì một phen tá hỏa, còn dân mạng thì cười nghiêng ngả. Đúng là mèo không chỉ dễ thương mà còn có biệt tài biến những giây phút thường ngày thành... phim kinh dị pha hài!

