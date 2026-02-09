Linh vật ngựa 'gây bão' vì dùng iPhone 17 Pro Max

Khi các linh vật khác còn mải mê hóa trang Batman, Superman thì chú ngựa ở Quy Nhơn đã đi trước thời đại với phong thái rất… công nghệ.

Giữa dàn linh vật hóa thân thành siêu anh hùng quen mặt, chú ngựa tại Quy Nhơn bất ngờ chiếm trọn spotlight chỉ vì cầm trên tay chiếc iPhone 17 Pro Max màu cam chói lóa.

Không cần áo choàng hay mặt nạ, chỉ cần đứng yên lướt máy là đã toát lên khí chất "đẳng cấp công nghệ". Ảnh: Gà Bông Foodie

Dân mạng nhìn vào vừa cười vừa tự hỏi:

- Không biết ngựa mua máy trả góp hay được tài trợ chính hãng.

- Batman còn phải giấu thân phận, còn chú ngựa này thì công khai luôn độ giàu.

- Màu cam nổi bật khiến ai cũng phải liếc nhìn.

- iPhone 17 Pro max tôi chỉ biết ước vậy mà linh vật này đã có dùng luôn rồi.

Bên cạnh đó cũng những linh vật ngựa khác của năm Bính Ngọ 2026 cũng để lại dấu ấn đậm nét với cộng đồng mạng. (Ảnh: Gà Bông Foodie).

Trong khi đó, linh vật ngựa tại Đồng Tháp lại gây ấn tượng với bộ mi giả và 'mái tóc'.

Bạn còn ấn tượng với linh vật nào nữa không, hãy cũng chia sẻ để mọi người chiêm ngưỡng nhé!

