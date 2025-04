Thủ đoạn vận chuyển 33 kg ma túy của hai người Lào

Hải DươngHai người đàn ông quốc tịch Lào nhận vận chuyển 33 kg ma túy về thành phố Chí Linh bằng cách giấu trong bình nguyên liệu ôtô, giao cho người nhận bằng ám hiệu.

Kou Vang (27 tuổi) và Chue Xonglavang (25 tuổi, cùng trú tại tỉnh Borikhamxay, Lào) bị TAND tỉnh Hải Dương tuyên án tử hình về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy hôm 11/4.

Theo cáo trạng, tối 6/9/2024, Tổ công tác của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an, phối hợp các lực lượng chức năng phát hiện ôtô biển kiểm soát Lào có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe tại khu vực cổng Trường Mầm non Bến Tắm, phường Bến Tắm, thành phố Chí Linh. Chiếc xe do Kou Vang điều khiển, đi cùng Chue Xonglavang.

Khi đưa cả người và xe về trụ sở Công an phường Bến Tắm, tổ công tác phát hiện trong bình nhiên liệu màu đen dưới gầm ôtô có hơn 14 kg heroin, 2,8 kg ketamine và 16,6 kg methamphetamine.

Chue Xonglavang và Kou Vang tại tòa. Ảnh: Lê Đạt

Chue Xonglavang và Kou Vang khai được người đồng hương tên Vàng Xay, khoảng 30 tuổi, thuê đưa ôtô này từ thủ đô Viêng Chăn sang Việt Nam giao cho người bạn của ở thành phố Chí Linh. Khi sang Việt Nam, hai người được dặn phải chờ một thời gian để bạn của Vàng Xay giao lại chiếc ôtô rồi lái quay về Lào. Vàng Xay hứa trả công cho Chue Xonglavang 50 nghìn Bạt (tiền Thái Lan), tương đương 35 triệu đồng và Kou Vang 100 nghìn Bạt, tương đương 70 triệu đồng.

Trong suốt hành trình đến thành phố Chí Linh, Chue Xonglavang liên tục sử dụng điện thoại di động thông báo vị trí ôtô cho Vàng Xay biết. Đến chiều 6/9/2024, Vàng Xay gửi hình ảnh số điện thoại 0562082756, hình ảnh tờ tiền mệnh giá 100.000 đồng vào điện thoại của Chue Xonglavang và nói "khi nào gặp người đưa tờ tiền có số seri và số điện thoại trùng khớp thì giao xe cho người đó". Tuy nhiên, Chue Xonglavang và Kou Vang chưa kịp giao xe thì bị bắt.

Tại tòa, hai bị cáo đều khai không biết rõ việc Vàng Xay cất giấu các chất ma túy trên ôtô. Tuy nhiên, đại diện VKS cho rằng, lời khai của hai người phù hợp về nội dung, diễn biến quá trình điều khiển ôtô từ Lào đến thành phố Chí Linh để giao xe và ma túy cho người nhận. Một số hình ảnh các chất ma túy lưu trong điện thoại di động của Chue Xonglavang tương tự các chất ma túy đã thu giữ cùng các tài liệu, chứng cứ đã được thu thập có trong hồ sơ vụ án.

HĐXX đồng quan điểm với VKS, xác định 2 bị cáo nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng đã cố ý thực hiện. Hành vi của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội, số lượng ma túy phạm tội là đặc biệt lớn nên phải xử lý nghiêm để răn đe.

Lê Tân