Thủ đoạn trộm 1,8 tỷ đồng trong cốp xe của nhân viên ngân hàng

Đồng NaiPhát hiện nhân viên ngân hàng để 1,8 tỷ đồng trong cốp xe, Nguyễn Hải chờ anh này vào văn phòng công chứng rồi dắt xe máy đi nhờ người mở cốp lấy bịch tiền.

Ngày 11/11, Công an xã Định Quán bắt giữ Nguyễn Hải, 49 tuổi, về hành vi Trộm cắp tài sản, sau gần 12 tiếng truy tìm.

Nguyễn Hải (phải) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Thái Hà

Trước đó, chiều 10/11, anh Nam (32 tuổi, nhân viên ngân hàng) để 1,8 tỷ đồng trong cốp xe máy, dựng trước Văn phòng công chứng Huỳnh Đức Khải (xã Định Quán). Khoảng 30 phút sau, anh Nam quay ra thì phát hiện tiền đã bị mất.

Vào cuộc điều tra, đến rạng sáng 11/11, cảnh sát đã bắt giữ Hải cùng toàn bộ tang vật.

Tại cơ quan công an, Hải khai nhận, chiều hôm đó ngồi uống nước gần ngân hàng và thấy anh Nam bỏ túi nylon chứa nhiều tiền vào cốp xe. Khi anh Nam đi vào văn phòng công chứng, Hải đã lợi dụng sơ hở, tiếp cận.

Thay vì phá khóa tại chỗ, nghi phạm dắt xe máy của nạn nhân ra một khu vực vắng, nhờ người khác mở cốp rồi lấy toàn bộ số tiền. Để che giấu hành vi và kéo dài thời gian nạn nhân phát hiện, Hải sau đó dắt chiếc xe máy trả về đúng vị trí cũ. Nghi phạm đem 1,8 tỷ đồng giấu vào ôtô của mình rồi về nhà.

Phước Tuấn