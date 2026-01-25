Thủ đoạn 'thổi phồng quyền lực' bằng dùng AI ghép ảnh lãnh đạo

TP HCMNguyễn Thụy Saly, 38 tuổi, dùng công nghệ AI cắt ghép tạo ảnh chung với lãnh đạo cấp cao để lừa tiền những người muốn 'chạy án'.

Ngày 25/1, hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Saly cùng Trương Chí Thành (40 tuổi), Nguyễn Thị Thùy Dung (36 tuổi) và Trần Thanh Danh (43 tuổi) đang bị Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) mở rộng điều tra.

Vụ án được phát hiện từ đơn trình báo của người đàn ông đã chuyển 4 tỷ đồng cho nhóm của Saly với hy vọng "lo lót" cho vợ được tại ngoại trong một vụ án mại dâm quy mô lớn bị triệt phá trước đó.

Thời điểm Bộ Công an kiểm tra cơ sở massage trong khách sạn 5 sao. Ảnh: Bùi Toàn

C02 đánh giá đây là thủ đoạn phạm tội tinh vi, đánh vào tâm lý hoảng loạn của thân nhân người bị bắt, kết hợp với việc lạm dụng công nghệ cao để tạo dựng uy tín giả tạo nhằm trục lợi.

Vụ đột kích mại dâm 'núp bóng' trong khách sạn 5 sao

Nguồn cơn sự việc bắt đầu từ chuyên án triệt phá đường dây mại dâm cao cấp tại tỉnh Khánh Hòa hồi đầu tháng 7 năm ngoái.

Nguyễn Thụy Saly được xác định cầm đầu băng lừa chạy án. Ảnh: Bộ Công an

Trước đó, C02 phối hợp cùng Công an tỉnh Khánh Hòa huy động lực lượng kiểm tra hai cơ sở kinh doanh dịch vụ massage lớn tại phường Nha Trang. Trong đó, một cơ sở nằm trong khuôn viên khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, khai trương từ năm 2018.

Theo hồ sơ điều tra, cơ sở này được đầu tư quy mô lớn với 168 phòng thiết kế sang trọng, tích hợp cùng hệ thống trung tâm hội nghị, tiệc cưới, bể bơi vô cực và khu ngâm tắm dược liệu. Dù quảng cáo là tổ hợp dịch vụ cao cấp, nơi này thực chất nổi tiếng với các hoạt động "nhạy cảm".

Tại thời điểm kiểm tra, cảnh sát phát hiện cả hai cơ sở đều đang tổ chức hoạt động mại dâm. Để vận hành đường dây này, các cơ sở duy trì khoảng 60 nhân viên kỹ thuật túc trực 24/24, phục vụ hàng trăm lượt khách mỗi ngày. Các nữ nhân viên được tuyển chọn về ngoại hình, trải qua phỏng vấn khắt khe, thậm chí có người từng tham gia các cuộc thi sắc đẹp.

Để mở rộng nguồn khách, cơ sở này còn áp dụng chính sách chi hoa hồng hậu hĩnh cho tài xế taxi, hướng dẫn viên du lịch khi dẫn khách đến sử dụng dịch vụ. Nhà chức trách sau đó đã khởi tố 27 bị can về các hành vi Chứa mại dâm và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

'Thổi phồng' mối quan hệ

Có vợ nằm trong các bị can bị bắt giam vì liên quan đến vụ án, người đàn ông 44 tuổi lo lắng, tìm mọi cách để vợ được giảm nhẹ trách nhiệm. Thông qua các mối quan hệ xã hội, ông này được Trương Chí Thành và Nguyễn Thị Thùy Dung giới thiệu gặp Nguyễn Thụy Saly và Trần Thanh Danh.

Theo kết quả xác minh của C02, Saly không có nghề nghiệp ổn định nhưng rất giỏi tạo vỏ bọc hào nhoáng. Người phụ nữ 38 tuổi thường xuyên khoe khoang sở hữu khối tài sản lớn, nhà lầu, xe hơi và các khu nghỉ dưỡng. Nguy hiểm hơn, Saly tự nhận đang công tác tại Văn phòng Chính phủ và là cháu họ của một lãnh đạo cấp cao.

Để củng cố niềm tin cho nạn nhân, Saly sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để cắt ghép hình ảnh bản thân chụp chung với các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các doanh nhân lớn, sau đó đăng tải công khai trên mạng xã hội Facebook.

Những đồng phạm của băng lừa chạy án. Ảnh: Bộ Công an

Tin vào "vỏ bọc" hoàn hảo và những lời hứa hẹn về các mối quan hệ "khủng", người đàn ông đã nhiều lần chuyển khoản cho nhóm của Saly tổng cộng 4 tỷ đồng để nhờ tác động cho vợ được tại ngoại.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, nhóm nghi can không thực hiện được bất kỳ cam kết nào. Chờ đợi trong vô vọng và chỉ nhận lại những lời hứa suông, ông này nhận ra mình bị lừa nên đã làm đơn tố cáo gửi C02 vào cuối tháng 12/2025.

Cuối tháng 12/2025, dưới sự chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, C02 đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ nhóm nghi can do Nguyễn Thụy Saly cầm đầu tại TP HCM.

Cục Cảnh sát hình sự nhận định hành vi của nhóm Saly không chỉ xâm phạm tài sản của công dân mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của các cơ quan bảo vệ pháp luật. Các nghi can đã lợi dụng tâm lý "có bệnh vái tứ phương" của người thân bị can để đưa ra các thông tin gian dối như có khả năng "xin trắng án", "xin giảm nhẹ hình phạt".

Cơ quan điều tra khẳng định mọi hoạt động tố tụng đều tuân thủ nghiêm ngặt quy định pháp luật, không cá nhân nào có quyền can thiệp trái phép. Người dân cần cảnh giác tuyệt đối trước những lời mời chào "chạy án", bởi đây thực chất là bẫy lừa đảo. Ngoài chiêu bài "chạy án", nhóm này còn có dấu hiệu lừa đảo thông qua các hình thức xin visa du lịch châu Âu, mua nhà ở xã hội hoặc xin cấp giấy phép xây dựng...

C02 đề nghị những ai từng là nạn nhân của nhóm Nguyễn Thụy Saly liên hệ với Cục Cảnh sát hình sự (số 497 Nguyễn Trãi, Hà Nội) để phối hợp giải quyết. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý triệt để các cá nhân liên quan.

Quốc Thắng