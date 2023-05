Thủ đoạn 'thổi giá' kit test Việt Á bán cho Bệnh viện Thủ Đức

TP HCMPhạm Vũ Phong, Giám đốc Công ty Nam Phong, "bắt tay" với nhân viên Việt Á để hưởng chiết khấu 30-40%, sau khi nâng giá kit test từ 350.000 đồng lên 510.000 đồng.

Thủ đoạn nâng giá kit test Việt Á của Phong cùng đồng phạm Lê Trung Nguyên (nhân viên kinh doanh Công ty Việt Á), Trương Thị Bảo Trân (cựu nhân viên Phòng vật tư Bệnh viện Thủ Đức) được Công an TP HCM nêu trong kết luận điều tra các sai phạm xảy ra tại Bệnh viện Thủ Đức.

Hành vi của các bị can và ông Nguyễn Minh Quân (cựu giám đốc Bệnh viện Thủ Đức) đã gây thiệt hại cho bệnh viện hơn 10 tỷ đồng. Trong đó, thiệt hại mua kit trực tiếp của Việt Á là hơn 460 triệu, mua qua Công ty Nam Phong là hơn 9,7 tỷ đồng.

Phạm Vũ Phong và Trương Thị Bảo Trân tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nhật Vy

Tháng 8/2020, Bệnh viện Thủ Đức triển khai xét nghiệm chuẩn đoán Covid để phục vụ cho các khu cách ly ở TP HCM, hoàn thiện phòng xét nghiệm sinh học phân tử thực hiện chuẩn đoán Covid, dự kiến 2.000 mẫu một ngày. Phòng vật tư đã liên hệ Nguyên để mua hàng.

Tại cơ quan điều tra, Nguyên khai quen Phong từ năm 2018, thấy chưa có nghề nghiệp ổn định nên giới thiệu một số đơn vị cần mua vật tư y tế để anh này bán hàng. Khi Bệnh viện Thủ Đức đặt mua kit, Nguyên đề nghị Phong dùng Công ty Nam Phong "là đơn vị được Việt Á ủy quyền bán kit test" (thực tế công ty không có chức năng kinh doanh mặt hàng này).

Phong khai, khi Bệnh viện Thủ Đức cần kit test, Trân sẽ gọi Phong hoặc nhân viên của Phong để đặt hàng nhưng không làm bất kỳ thủ tục giấy tờ đấu thầu. Sau đó, anh ta sẽ mua kit test từ Công ty Việt Á (được chiết khấu 30-40%) để giao hàng đến bệnh viện.

Công ty Việt Á chi hoa hồng bằng cách quy ra hàng khuyến mãi, mỗi đơn hàng đặt, Công ty Nam Phong sẽ được thêm số kit test tương đương 30-40% ghi là hàng tặng. Tuy nhiên, toàn bộ số hàng này sẽ được bán cho Bệnh viện Thủ Đức và nhận tiền đủ.

Phong chỉ đạo nhân viên làm thủ tục đấu thầu, hợp đồng, biên bản giao hàng, các bộ báo giá đưa Phong ký nhằm hợp thức hóa các thủ tục đấu thầu chuyển cho Trân. Từ đó, Công ty Nam Phong nhận tiền thanh toán số lượng kit test đã giao cho Bệnh viện Thủ Đức.

Từ tháng 5 đến tháng 10/2021, Phong sử dụng pháp nhân Công ty Nam Phong giao hơn 65.000 kit cho Bệnh viện Thủ Đức với giá gần 510.000 đồng và 470.000 đồng cho mỗi test (giá gốc từ 257.000 đến 350.000 đồng/test). Sau các gói thầu này, Trân được Nguyên, Phong chuyển gần một tỷ đồng tiền hoa hồng.

Về cách thức đưa tiền, Phong yêu cầu vợ mình chuyển qua tài khoản của Nguyên để người này chi hoa hồng cho Trân (4% giá trị hợp đồng). Sau đó, Nguyên tiếp tục chuyển tiền qua tài khoản của chồng Trân.

Cơ quan điều tra xác định, Bệnh viện Thủ Đức không thực hiện các thủ tục đấu thầu theo quy định mà nhận kit xét nghiệm từ Công ty Nam Phong và chia nhỏ thành 37 gói thầu, làm lại hồ sơ giao nhận hàng không đúng với thực tế; toàn bộ hồ sơ chỉ định thầu được thực hiện sau khi nhận kit... Sai phạm của những người liên quan gây thiệt hại cho Bệnh viện Thủ Đức hơn 10 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Minh Quân thời điểm bị bắt 11/2021. Ảnh:Công an cung cấp

Trong vụ án này, ông Nguyễn Minh Quân với vai trò giám đốc Bệnh viện Thủ Đức, đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu là Công ty CP Việt Á và Công ty Nam Phong mà chưa qua các bước thẩm định, xem xét năng lực... Bản chất việc thực hiện hồ sơ tổng cộng 41 gói thầu chỉ là để hợp thức hóa, nhằm thanh toán số lượng kit test hai công ty đã cung ứng từ trước.

Đối với các sai phạm trên, ông Quân bị Công an TP HCM đề nghị truy tố tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Bị can Trân và Phong ngoài việc bị đề nghị truy tố cùng tội danh với ông Quân còn bị cáo buộc thêm tội Nhận hối lộ; Đưa hối lộ.

Đối với Nguyên và Vũ Đình Hiệp - Phó Tổng giám đốc Công ty Việt Á, đã bị Bộ Công an khởi tố tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan. Do đó, Công an TP HCM đã tách hành vi của hai người này cho Bộ Công an điều tra, xử lý.

Quá trình điều tra, cảnh sát xác định còn có nhiều bệnh viện như Chợ Rẫy, Đại Học Y dược TP HCM, Phạm Ngọc Thạch, quận Bình Tân đã mua kit xét nghiệm Covid PCR do Công ty Việt Á sản xuất. "Vì thời hạn điều tra vụ án đã hết, Công an TP HCM tách hành vi và tài liệu liên quan đến việc mua sắm kit xét nghiệm này để điều tra, xử lý sau", kết luận nêu.

Đầu năm 2021, khi bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) điều tra sai phạm về đấu thầu, ông Quân đã gặp điều tra viên Bùi Trung Kiên (Phòng 6, C03) nhờ giúp đỡ để không bị xử lý hình sự. Sau đó, Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức đã 8 lần đưa tổng cộng hơn 3,7 triệu USD để "chạy án". Hành vi của ông Quân đã phạm vào tội Đưa hối lộ nhưng ông này chủ động khai báo trước khi bị phát giác nên được miễn trách nhiệm hình sự.

Quốc Thắng