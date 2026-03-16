Thủ đoạn quét mã QR đăng nhập nhóm kín Telegram mua bán cần sa

Đà NẵngCông an Đà Nẵng triệt phá đường dây bán cần sa qua mạng xã hội với thủ đoạn yêu cầu người mua quét mã QR để vào nhóm kín trên Telegram, giao dịch bằng tiền điện tử.

Ngày 16/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng cho biết đã bắt 6 người trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy do Nguyễn Hoài Nam (26 tuổi, quê Đăk Lăk) và vợ Nguyễn Thị Vọng (29 tuổi, quê Gia Lai) cầm đầu.

Tang vật thu khoảng 20 kg thảo mộc khô nghi cần sa cùng nhiều tài liệu, phương tiện liên quan.

Số ma túy trong vụ án bị thu giữ.

Theo cơ quan điều tra, vợ chồng Nam lập nhiều trang, nhóm trên mạng xã hội như WeedDaNang-net, WEEDCATSHOP, Rec420, Red Eyes Club, 420 Farmer, RedCat, BlackCat... cùng nhiều tài khoản Telegram, WhatsApp, Facebook đăng tải công khai việc chào bán cần sa với hàng trăm thành viên tham gia.

Để tham gia, người mua không được công khai số điện thoại mà phải quét mã QR để vào các nhóm kín trên Telegram. Tại đây, các tài khoản quản trị đăng bài chào hàng, hướng dẫn giao dịch và nhận thanh toán bằng tiền điện tử USDT.

Cảnh sát xác định vợ chồng Nam - Vọng còn dựng vỏ bọc kinh doanh quần áo trên Facebook, thường xuyên livestream bán hàng nhằm che giấu hoạt động phạm tội.

Vợ chồng Nam - Vọng tại cơ quan công an.

Sau khi có đơn hàng, các nghi phạm giấu các gói cần sa bên trong kiện quần áo cũ, đóng gói gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đến nhiều tỉnh thành.

Ngày 14/3, nhiều tổ trinh sát đồng loạt triển khai bắt Nam, Vọng cùng Tô Thanh Phong Hòa (23 tuổi), Nguyễn Đào Hà Anh (31 tuổi), Lê Hồng Phương (30 tuổi) và Trương Như Thái Nguyên (37 tuổi).

Theo cơ quan điều tra, tháng 1 vừa qua, liên quan chuyên án này, công an đã bắt 4 người quốc tịch Nga vì mua cần sa từ đường dây của Nam - Vọng, sau đó lập website bán lại cho người nước ngoài đang sinh sống, du lịch tại Đà Nẵng.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

