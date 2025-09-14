Thủ đoạn lừa hàng loạt phụ nữ tham gia phim khiêu dâm ở Mỹ

Michael James Pratt dỗ nạn nhân bằng chiêu tuyển người mẫu giả, thuê 'cò mồi' thuyết phục họ đến khách sạn rồi lừa, ép quay video khiêu dâm.

Ngày 8/9, Michael James Pratt, kẻ cầm đầu đế chế khiêu dâm GirlsDoPorn, bị tòa án liên bang tuyên 27 năm tù vì tội buôn bán tình dục hàng trăm phụ nữ.

Michael, người gốc New Zealand, là chủ sở hữu và điều hành 2 trang web, được hỗ trợ bởi cùng một đội ngũ nhân viên tại văn phòng chung ở San Diego.

Theo công tố viên, Michael đã xây dựng một đế chế tội phạm trị giá hàng triệu USD từ năm 2012 đến 2019 bằng cách dụ dỗ phụ nữ trẻ vào ngành công nghiệp phim khiêu dâm thông qua lừa gạt, cưỡng ép và thao túng, sau đó phát tán video tới hàng triệu người dùng trực tuyến.

Michael là người nghĩ ra ý tưởng cho trang web, tuyển dụng phụ nữ xuất hiện trong các video, đôi khi đưa đón họ đến và đi từ địa điểm quay video, đôi khi là người điều khiển máy quay và quản lý công việc kinh doanh.

Michael James Pratt trong ảnh truy nã của FBI.

Theo cáo trạng, Michael và đồng phạm tìm kiếm nạn nhân bằng cách vờ đăng quảng cáo người mẫu, nhắm vào những phụ nữ dễ bị tổn thương. Khi nạn nhân liên hệ muốn làm mẫu, chúng dụ dỗ họ quay phim khiêu dâm cho các khách hàng ở nước ngoài.

Nhằm thuyết phục nạn nhân mắc bẫy, nhóm Michael tìm những cô gái trẻ khác làm "cò mồi" để lừa dối họ rằng các video sẽ không được đăng tải trực tuyến và sẽ không ai trong số bạn bè, gia đình, đồng nghiệp phát hiện ra họ. Nhóm Michael thuê và trả phí cho các "cò mồi" vì tin rằng các nạn nhân có xu hướng tin tưởng những cô gái trẻ khác.

Michael và đồng phạm đảm bảo nạn nhân không phát hiện chúng sở hữu và điều hành hai trang web khiêu dâm bằng cách cố tình che giấu thông tin trong các tài liệu. Thay vào đó, nhóm này giới thiệu doanh nghiệp bằng những cái tên như "Begin Modeling", "Bubblegum Casting" hoặc "BLL Media".

Hầu hết video khiêu dâm được quay tại các khách sạn hoặc căn hộ cho thuê ngắn hạn ở khu vực San Diego.

Các nạn nhân cho biết khi đến điểm hẹn, họ bị ép uống rượu và cần sa rồi bị ép ký hợp đồng mà không được phép đọc. Một số người nói bị tấn công tình dục, bị giữ trong phòng khách sạn trái ý muốn và bị ép buộc hoàn thành các buổi quay dưới sự đe dọa.

Nhóm Michael nói dối rằng video sex của họ sẽ không bao giờ được đăng tải trực tuyến, không bao giờ được phát hành tại Mỹ. Hàng trăm phụ nữ từ nhiều nơi trên khắp Mỹ và Canada đã được tuyển dụng để xuất hiện trong các video khiêu dâm dựa trên những lời dối trá này.

Thực tế, nhóm Michael đã đăng video lên trang web của hắn và còn quảng cáo trên các nền tảng khiêu dâm miễn phí để thu hút lượt truy cập. Dưới sự điều hành của Michael, GirlsDoPorn và GirlsDoToys thu hút hàng triệu lượt xem. Các trang web này thu phí đăng ký của người dùng để truy cập nội dung và tạo ra doanh thu hơn 17 triệu USD cho Michael.

Năm 2019, Michael và các đồng phạm bị 22 phụ nữ kiện ra tòa dân sự, tố cáo hành vi lừa đảo và vi phạm hợp đồng.

Michael bị buộc tội vào tháng 10/2019 tại California về tội buôn bán tình dục liên quan đến âm mưu lừa đảo và ép buộc phụ nữ trẻ xuất hiện trong các video khiêu dâm. Hắn thanh lý tài sản và trốn khỏi Mỹ vào giữa năm 2019.

Năm 2020, một thẩm phán ra phán quyết có lợi cho những người phụ nữ đệ đơn kiện, yêu cầu Michael và đồng phạm bồi thường 12,7 triệu USD.

Michael bị FBI đưa vào danh sách "10 tội phạm bị truy nã gắt gao nhất", đào tẩu trong hơn ba năm cho đến khi bị bắt tại Tây Ban Nha vào tháng 12/2022 và bị dẫn độ về San Diego vào tháng 3/2024.

Michael James Pratt bị cảnh sát Tây Ban Nha bắt khi lưu trú ở Madrid bằng danh tính giả. Ảnh: Policía Nacional

Michael nhận tội vào ngày 5/6/2025 về tội buôn bán tình dục bằng vũ lực, lừa đảo và cưỡng ép.

Tại phiên điều trần hôm 8/9, 40 phụ nữ yêu cầu tòa đưa ra mức án tối đa, vài người đã khóc khi kể lại việc bị bóc lột, cưỡng hiếp, lạm dụng trong các phòng khách sạn ở San Diego. Một số người cho biết phải chịu hậu quả nặng nề về tâm lý như mắc bệnh trầm cảm, rối loạn căng thẳng sau chấn thương; mất việc làm và các mối quan hệ; bị rình rập, đe dọa và quấy rối. Hầu hết nạn nhân ở độ tuổi 18-21 khi bị bóc lột tình dục.

"Michael là kẻ săn mồi tàn nhẫn và toan tính. Hắn dụ dỗ các nạn nhân trẻ tuổi, xúi giục những người khác lạm dụng họ trên video, rồi chế giễu họ trong nhiều năm khi họ tìm cách đòi lại danh dự. Sau đó, những nạn nhân này phải chịu đựng sự tàn ác của Internet và mạng xã hội mỗi ngày do bị công khai thông tin cá nhân", công tố viên Adam Gordon nói.

Quy mô và mức độ nghiêm trọng của tội ác khiến thẩm phán tăng mức án đối với Michael. Hắn phải nhận án 27 năm tù - dài nhất trong đường dây.

Các đồng phạm của Michael cũng nhận tội. Matthew Isaac, phụ trách các hoạt động hàng ngày, tài chính, tiếp thị và quay phim cho trang web, nhận tội âm mưu buôn bán tình dục liên bang vào năm 2022, bị kết án 14 năm tù. Nhà sản xuất kiêm diễn viên phim khiêu dâm Ruben Andre Garcia bị tuyên phạt 20 năm tù. Nhà quay phim Theodore Gyi bị kết án 4 năm tù.

Tuệ Anh (theo DOJ, CBS)