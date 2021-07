Thủ đoạn gửi email tống tiền

Hà NộiCông an phát hiện thủ đoạn gửi email thông báo đã chiếm quyền điều khiển máy tính nên biết nhiều dữ liệu nhạy cảm, nhằm đe dọa tống tiền.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (PA05 Công an Hà Nội), chúng sau đó đòi tiền chuộc bằng tiền điện tử Bitcoin, nếu không sẽ phát tán thông tin trong máy lên mạng. Do lo sợ ảnh hưởng đến danh dự, bí mật riêng tư, nhiều nạn nhân đã chuyển tiền theo yêu cầu.

Nội dung email tống tiền. Ảnh: Công an cung cấp.

PA05 xác định, lịch sử và nội dung của các email trên được gửi từ các máy chủ có địa chỉ IP tại nước ngoài. Chúng sử dụng kỹ thuật làm giả email với địa chỉ gửi chính là địa chỉ email của nạn nhân. Do địa chỉ IP không được xác thực nên thông thường email sẽ được nhận trong mục "Spam - thư rác".

Thư đe dọa đều có chung nội dung: "Máy tính của nạn nhân đã bị hacker chiếm quyền điều khiển và bị thu thập các thông tin hình ảnh nhạy cảm có trong máy tính và bị quay lén trong camera của máy tính".

Chúng thường yêu cầu mỗi nạn nhân chuyển số tiền bằng Bitcoin tương đương 25 triệu đồng.

PA05 đang điều tra về thủ đoạn lừa đảo mới này. Nhà chức trách khuyến cáo người dùng không sử dụng các phần mềm lậu, không cắm các thiết bị lưu trữ ngoài (USB) vào máy tính cá nhân khi chưa đủ độ an toàn. Họ cũng nên sử dụng các phần mềm mã hoá dữ liệu và đặt mật khẩu có độ phức tạp để bảo vệ những dữ liệu nhạy cảm, riêng tư.

Trong trường hợp trở thành nạn nhân của loại tội phạm này, bạn tuyệt đối không tự ý chuyển tiền cho kẻ xấu; cần liên hệ, phối hợp với nhà chức trách để điều tra.

Phạm Dự