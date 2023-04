Thủ đoạn giấu ma tuý trong khẩu trang gửi qua Australia

TP HCMHồ Quốc Việt, 42 tuổi, rạch lớp trong cùng của khẩu trang y tế, nhét tổng cộng một kg heroin vào, sau đó dùng căn cước giả làm thủ tục chuyển hàng sang Australia.

Hồ Quốc Việt bị Công an TP HCM bắt tạm giam về hành vi Vận chuyển trái phép chất ma tuý, ngày 29/4. Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tang vật, đang mở rộng vụ án, làm rõ hành vi của một số người liên quan.

Hồ Quốc Việt bị cảnh sát bắt. Ảnh: Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mỹ Quý Tây.

Khai với cảnh sát, Việt cho biết được người bạn sống ở nước ngoài đề nghị chuyển heroin sang Australia, trả công 100 triệu đồng. Số ma tuý sau đó được một người (chưa rõ lai lịch) giao đến bến xe tại TP Thủ Đức, TP HCM.

Theo hướng dẫn của bạn, Việt mua 8 hộp khẩu trang y tế loại nhiều lớp, sau đó rọc một số cái bỏ lớp than hoạt tính bên trong, thay vào bằng bột heroin. Tổng cộng có một kg ma tuý được Việt giấu bằng chiêu này. Tiếp đó, Việt bỏ các khẩu trang có heroin lẫn vào 8 hộp, đóng gói lại, chở về Vĩnh Long.

Vài ngày sau, Việt mượn căn cước của người khác đến bưu cục làm thủ tục gửi khẩu trang qua Australia cho người bạn. Sau khi kiện hàng được nhận, Việt theo dõi tình trạng đơn hàng, báo cho bạn.

Heroin được Việt giấu bên trong khẩu trang. Ảnh: Nhật Vy

Hôm 22/4, Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh – Cục Hải quan TP HCM, rà soát hàng hóa gửi đi nước ngoài đã phát hiện bất thường trong kiện hàng 8 hộp khẩu trang. Khi cắt lớp trong cùng, lực lượng chức năng tìm thấy heroin.

Công an TP HCM phối hợp Hải quan điều tra, xác định lô hàng được gửi từ một cá nhân tại bưu cục tỉnh Vĩnh Long. Từ đây danh tính Việt bại lộ.

Việt khai, nghe ngóng thông tin biết cảnh sát đã đến Vĩnh Long điều tra nên quyết định bỏ trốn qua Campuchia. Hắn lái ôtô qua Long An, sau đó sẽ theo đường tiểu ngạch để đi sang nước bạn.

Cán bộ hải quan thu giữ heroin bên trong khẩu trang. Ảnh: Nhật Vy

Sáng 24/4, trong lúc Việt ăn nhậu tại quán karaoke gần cửa khẩu Sôm Rông thì bị Công an TP HCM phối hợp Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ (tỉnh Long An) cùng cơ quan chức năng Campuchia bắt giữ. Khám xét ôtô của ông ta, cảnh sát tìm thấy ma tuý ketamine mà nghi can này khai mua để sử dụng.

Nhật Vy