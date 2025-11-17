Thủ đoạn giăng bẫy hàng loạt sinh viên của giám đốc hiếp dâm

AnhLợi dụng vị trí giám đốc công ty tuyển dụng, Chao Xu mở tiệc giao lưu giới thiệu việc làm để dụ những sinh viên mới tốt nghiệp đến nhà rồi chuốc thuốc, cưỡng hiếp.

Chao Xu, 33 tuổi, xuất thân từ gia đình khá giả ở Trung Quốc, sống tại Anh từ năm 2016 và tốt nghiệp ngành Luật Quốc tế của Đại học Greenwich.

Xu, được cấp thị thực lao động tại Anh vào tháng 11/2023, là giám đốc của một công ty tuyển dụng giúp những sinh viên mới tốt nghiệp người Trung Quốc tìm được việc làm ở London. Lợi dụng vị trí của mình, Xu thường xuyên tổ chức các sự kiện giao lưu tại căn hộ riêng, thu hút nhiều sinh viên tốt nghiệp Đại học Greenwich và King's College London.

Các bữa tiệc giao lưu của Xu được quảng cáo là nơi những công dân Trung Quốc sống tại London tụ họp, xây dựng mối quan hệ với hy vọng tìm được cơ hội việc làm. Nhưng thực tế, những sự kiện này chỉ là cái cớ để Xu dẫn dụ nạn nhân về nhà và chọn lựa "con mồi".

Chao Xu bị bắt vào tháng 6 sau hơn ba năm phạm tội mà không bị phát hiện. Ảnh: Met Police

Cảnh sát Metropolitan bắt Xu ngày 1/6, sau khi một khách nữ tố cáo hắn chuốc thuốc, tấn công tình dục trong sự kiện giao lưu tại nhà riêng vào tháng 5. Khi tỉnh lại, nạn nhân nhớ được một số chi tiết của vụ tấn công, bao gồm việc Xu quay phim bằng điện thoại di động.

Theo phân tích pháp y, trong cơ thể nạn nhân có thuốc ức chế thần kinh GHB và thuốc giãn cơ scopolamine.

Cảnh sát phát hiện điện thoại của Xu chứa nhiều video về các cuộc tấn công tình dục và hình ảnh quay lén dưới váy phụ nữ trẻ, nhiều người trong đó vẫn chưa được xác định danh tính.

Kết quả điều tra xác định, Xu cho các vị khách uống một loại cocktail gồm rượu và thảo mộc Trung Quốc, được hắn gọi là "Suối nguồn sự sống". Hắn sẽ pha thêm thuốc an thần vào ly rượu của các nạn nhân được lựa chọn để khiến họ mất khả năng chống cự rồi tự quay cảnh xâm hại tình dục.

Xu còn giấu một chiếc camera trong máy lọc không khí tại nhà để có thể rình mò phụ nữ tắm, sử dụng nhà vệ sinh và thay đồ; đặt camera tại nơi làm việc và những nơi công cộng như ga tàu điện ngầm London Bridge. Hắn cũng giấu camera trong các sản phẩm vệ sinh phụ nữ, đồng hồ kỹ thuật số, loa và dưới bồn rửa mặt để quay lén.

Công tố viên cho biết các video quay bằng điện thoại của Xu cho thấy hắn đã lạm dụng tình dục ít nhất 11 phụ nữ không rõ danh tính.

Loại rượu "Suối nguồn sự sống" Chao Xu dùng để mời các vị khách đến nhà dự tiệc. Ảnh: Met Police

Vào tháng 8, Xu nhận tội với 24 cáo buộc, bao gồm cưỡng hiếp một phụ nữ và tấn công tình dục 6 người khác từ tháng 11/2021 đến tháng 6 năm nay. Vào thời điểm phạm tội, Xu đã có bạn gái và không có tiền án.

Sau lời kêu gọi của cảnh sát vào tháng 8, đã có thêm 11 phụ nữ lên tiếng. Cảnh sát tin rằng tổng số nạn nhân của Xu lên tới hàng trăm người.

Cảnh sát Metropolitan kinh ngạc trước quy mô và mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội khi đưa Xu ra trước công lý trong chiến dịch có mật danh "Kafka". Họ vẫn đang rà soát hàng nghìn bài đăng trên mạng xã hội, 6 triệu tin nhắn WeChat và xem xét lượng lớn bằng chứng từ máy tính, điện thoại, USB và thẻ nhớ để xác định xem có hành vi phạm tội nào khác hay không.

Thanh tra trưởng Angela Craggs cho biết: "Chao Xu nằm trong số những tội phạm tình dục gây án nhiều nhất mà Cảnh sát Thủ đô từng điều tra". Qua đó, nhà chức trách ca ngợi lòng dũng cảm của những nạn nhân đã đứng ra tố cáo, nếu không hành vi phạm tội của Xu có thể sẽ tiếp diễn mà không bị phát hiện.

Chao Xu tự chụp khi lắp camera quay lén trong nhà vệ sinh. Ảnh: Met Police

Ngày 14/11, Tòa Đại hình Woolwich kết án Xu tù chung thân với thời gian thụ án tối thiểu là 14 năm vì nhiều tội danh, bao gồm hiếp dâm, tấn công tình dục và quay lén dưới váy.

Khi tuyên án, thẩm phán Christopher Grout cho biết Xu là "kẻ săn mồi tình dục cực kỳ nguy hiểm", hành vi phạm tội đã được tính toán và lên kế hoạch.

Phần lớn hành vi phạm tội của Xu được cho là xảy ra ở London, nhưng cảnh sát đã liên hệ với chính quyền Trung Quốc để điều tra những hành vi phạm tội có thể xảy ra ở Trung Quốc.

Hồi tháng 6, nghiên cứu sinh tiến sĩ người Trung Quốc Zhenhao Zou, 28 tuổi, bị kết án tù chung thân với thời hạn tối thiểu là 24 năm vì tội chuốc thuốc và cưỡng hiếp ba phụ nữ ở London và 7 người khác ở Trung Quốc trong khoảng thời gian từ tháng 9/2019 đến tháng 5/2023.

Dù hai vụ án có nhiều điểm tương đồng, cảnh sát cho biết không tìm thấy mối liên hệ giữa Xu và Zou.

Tuệ Anh (theo Metro, BBC, The Guardian)