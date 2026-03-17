Thủ đoạn dụ dỗ thiếu nữ đến trang trại biệt lập của 'tỷ phú ấu dâm'

MỹTrang trại Zorro hơn 4.000 ha của tỷ phú Jeffrey Epstein được ví như thiên đường giữa sa mạc, nhưng bên trong dinh thự xa hoa là mạng lưới lạm dụng tình dục kéo dài nhiều thập kỷ.

Các nạn nhân cho biết bị Epstein dụ dỗ đến trang trại bằng tiền bạc, lời hứa về cơ hội học tập hay nghề nghiệp, rồi lợi dụng sự biệt lập của trang trại để khống chế. Dù nhiều người đã lên tiếng từ đầu những năm 2000, tội ác tại đây vẫn bị che đậy.

Chỉ đến khi tài liệu điều tra được công bố mới đây, vai trò của trang trại Zorro trong vụ bê bối Epstein mới thu hút chú ý.

Mặt tối của chuyến đi trong mơ

Đối với những cô gái trẻ không có nhiều tiền và đang tìm kiếm cơ hội học tập hoặc việc làm, chuyến đi đến trang trại Zorro ở bang New Mexico của nhà tài chính Jeffrey Epstein giống như một giấc mơ.

Họ được đưa tới khu phức hợp có cổng bảo vệ nghiêm ngặt, cưỡi ngựa băng qua cao nguyên, được tự do chụp ảnh tại dinh thự rộng gần 2.500 m2, chơi lái xe địa hình, bơi lội, đi bộ đường dài, xem phim và mua sắm.

Tỷ phú trung niên thường xuất hiện với hình ảnh một nhà tài trợ hào phóng, hỏi về ước mơ của các cô gái, đưa ra lời khuyên, thậm chí cho họ tiền mặt. Những bức ảnh treo trong nhà cho thấy Epstein chụp chung với nhiều chính trị gia, doanh nhân và người nổi tiếng, khiến các vị khách trẻ tin rằng đang được một người quyền lực giúp đỡ.

Nhưng theo lời nhiều nạn nhân, những chuyến đi đó dần trở thành trải nghiệm kinh hoàng.

Epstein chạm vào đùi họ, bắt cởi đồ để massage, thậm chí tấn công họ bằng đồ chơi tình dục. Bị đưa đến một khu đất biệt lập, cách xa gia đình và bạn bè, nhiều cô gái cảm thấy không thể chống lại ông ta.

Một nạn nhân 15 tuổi nhớ lại từng nghe một cô gái khác nói: "Chẳng ai gặp rắc rối vì bất cứ điều gì xảy ra ở đây cả".

Trang trại xa hoa giữa sa mạc

So với những bất động sản nổi tiếng khác của Epstein như căn nhà mặt phố 7 tầng tại New York hay hòn đảo tư nhân ở vùng Caribbean, trang trại tại New Mexico ít được chú ý hơn, nhưng lại xa hoa và biệt lập nhất.

Khu đất này được Epstein mua năm 1993 từ gia đình cựu thống đốc Bruce King. Sau đó ông ta tiếp tục thuê thêm đất chăn thả từ chính quyền, giúp kiểm soát một khu vực rộng lớn hơn xung quanh. Trang trại nằm giữa vùng sa mạc rộng lớn, những người hàng xóm gần nhất cũng cách đó vài km.

Epstein nhanh chóng cải tạo khu đất, xây dựng hàng chục công trình như nhà gỗ, toa tàu cổ, lều du mục và nhiều tòa nhà được thiết kế giống phim trường miền Tây. Ông ta đặt tên nơi này là Trang trại Zorro, gợi nhớ nhân vật cùng tên luôn đeo mặt nạ che giấu thân phận.

Một trong những nạn nhân của Epstein, Virginia Giuffre, từng so sánh trang trại này với Disneyland. Trong hồi ký, cô viết về khu vườn được chăm sóc tỉ mỉ, những đài phun nước, sân tennis, đường băng phủ cỏ, nhà chứa máy bay, một thị trấn thu nhỏ làm nơi ở của những người hầu và người làm vườn. Epstein gọi khu nhà chính là "lâu đài" của mình.

Trong gần 30 năm sở hữu trang trại, Epstein đến đó khoảng 5-6 lần một năm, sử dụng nơi này để tiếp đón và giao lưu với bạn bè nổi tiếng.

Theo báo cáo của New York Times năm 2019, Epstein từng nói với các cộng sự rằng muốn trang trại này trở thành địa điểm thí nghiệm chọn lọc giống quy mô lớn, trong đó phụ nữ sẽ được thụ tinh nhân tạo bằng tinh trùng của ông ta và sinh con cho ông ta. Không có bằng chứng nào cho thấy điều này từng xảy ra.

Những nạn nhân lên tiếng

Từ năm 2006, các nạn nhân bắt đầu kể lại trải nghiệm của mình với cơ quan điều tra. Ít nhất 10 người cáo buộc Epstein đã dụ dỗ hoặc lạm dụng họ tại trang trại từ giữa những năm 1990. Một nửa trong số đó là vị thành niên.

Theo lời các nạn nhân, trong vòng ba năm sau khi Epstein mua trang trại, nó đã trở thành một trong các địa điểm ông ta sử dụng để lạm dụng phụ nữ trẻ.

Chiêu dụ dỗ của Epstein thay đổi linh hoạt, với người này là lời hứa giúp đỡ tài chính, với người khác là cơ hội nghề nghiệp hay một chuyến du lịch miễn phí.

Năm 1996, Annie Farmer, khi đó 16 tuổi và đang lo lắng về học phí đại học, được Epstein mời đến trang trại. Tỷ phú trả tiền vé máy bay và nói chuyến đi nhằm chuẩn bị cho một chương trình tình nguyện tại Thái Lan. Nhưng khi đến nơi, Farmer nhận ra mình gần như đơn độc giữa trang trại rộng lớn.

Theo lời khai của Farmer, Epstein và đồng phạm Ghislaine Maxwell đưa cô đi mua bốt cao bồi đắt tiền. Khi họ đi xem phim, Epstein vuốt ve tay và chạm vào đùi cô. Sau đó, Farmer nói bị ép phải massage chân cho tỷ phú. Sáng hôm sau, cô thấy Epstein bò vào giường nằm cùng và áp sát để âu yếm. Hoảng sợ, Farmer chạy trốn vào phòng tắm.

Năm 2004, Epstein dụ dỗ một cô gái 15 tuổi đến thăm trang trại cùng vài người khác. Cô nhớ Epstein đã nói với họ rằng có thể chơi bất cứ trò gì. Sau đó, Epstein gọi cô đến phòng mình, tấn công bằng đồ chơi tình dục. Cô chia sẻ cảm giác như "có thể chết ở đó mà không ai quan tâm".

Các nạn nhân thừa nhận không lên tiếng về việc bị lạm dụng trong nhiều năm vì Epstein đã dùng tiền và đe dọa để bịt miệng họ.

Cuộc điều tra bị bỏ lỡ

Đến 2006, Annie Farmer kể với một đặc vụ FBI đang điều tra các cáo buộc chống lại Epstein ở Florida về chuyến đi đến New Mexico của cô cùng Epstein và Maxwell 10 năm trước đó.

FBI sau đó thu thập thông tin từ nhiều nạn nhân và nhân chứng trên khắp nước Mỹ. Tuy nhiên, các cuộc điều tra về những gì xảy ra tại trang trại Zorro nhiều lần bị đình trệ.

Nguyên nhân lớn nhất xuất phát từ thỏa thuận nhận tội gây tranh cãi năm 2008. Sau khi bị bắt tại bang Florida vì trả tiền cho các cô gái vị thành niên để quan hệ tình dục, Epstein đạt được thỏa thuận với công tố viên liên bang khu vực Nam Florida, khi đó do Alex Acosta phụ trách.

Thỏa thuận này cho phép ông ta nhận tội theo các cáo buộc của tiểu bang, tránh một vụ án liên bang nghiêm trọng hơn. Acosta cho biết các công tố viên đã chọn thỏa thuận nhận tội vì lo ngại sẽ khó đạt được bản án có tội tại phiên tòa.

Kết quả là những nghi vấn liên quan đến trang trại Zorro gần như bị bỏ ngỏ.

Sau khi hoàn thành án tù ở Florida năm 2009, Epstein bắt đầu đăng ký là tội phạm tình dục tại những nơi ông ta sinh sống. Nhưng tại New Mexico, ông ta không phải đăng ký vì đã nhận tội ở Florida về hành vi sai trái với nạn nhân trên 16 tuổi - độ tuổi được phép quan hệ tình dục ở New Mexico. Thực tế, Epstein cũng có quan hệ tình dục với một nạn nhân 14 tuổi ở Florida, nhưng cáo buộc này không được bao gồm trong thỏa thuận nhận tội.

Điều đó có nghĩa là Epstein không cần phải trình diện với cảnh sát New Mexico và tên của ông ta không bị đưa vào danh sách trực tuyến.

Epstein tiếp tục mời các nhà khoa học, người nổi tiếng và giám đốc công nghệ đến trang trại, đồng thời tiếp tục đưa ít nhất một nạn nhân đến đó. Một phụ nữ tự xưng là Priscilla Doe đã đệ đơn kiện nhiều năm sau đó, cáo buộc Epstein đưa cô đến New Mexico nhiều lần từ năm 2007 đến 2010, dùng tiền và đe dọa để ép buộc cô quan hệ tình dục với mình và bạn bè.

Theo thời gian, ngày càng nhiều nạn nhân lên tiếng. Giuffre cho biết đã bay vòng quanh thế giới, bao gồm đến New Mexico vào năm 2001, làm nô lệ tình dục của Epstein. Sjoberg, sinh viên bị Epstein nhiều lần ép buộc massage tình dục, cho biết cũng bị đưa đến trang trại.

Năm 2018, loạt bài điều tra của Miami Herald phanh phui chi tiết về thỏa thuận nhận tội năm 2008, khiến vụ án Epstein một lần nữa thu hút sự chú ý.

Các công tố viên liên bang tại New York mở cuộc điều tra mới. Văn phòng Tổng chưởng lý New Mexico cũng bắt đầu xem xét hoạt động tại trang trại Zorro. Nhưng khi các công tố viên liên bang ở New York yêu cầu bang này tạm dừng điều tra để tránh ảnh hưởng đến vụ án liên bang, New Mexico đã đồng ý.

Những bí ẩn còn đó

Tháng 7/2019, Epstein bị bắt tại New York với cáo buộc buôn bán tình dục trẻ vị thành niên. Chỉ một tháng sau, ông ta được phát hiện đã chết trong phòng giam.

Cái chết của Epstein khiến nhiều hướng điều tra bị chấm dứt.

Tháng 6/2020, công tố viên liên bang truy tố Maxwell về tội giúp Epstein dụ dỗ và lạm dụng các cô gái vị thành niên. Bản cáo trạng tập trung vào New York, dù có đề cập đến lời khai của Farmer tại trang trại năm 1996 để chứng minh thủ đoạn tương tự của Maxwell và Epstein. Maxwell bị kết tội âm mưu và buôn bán tình dục, nhận án 20 năm tù.

Đầu 2026, Bộ Tư pháp Mỹ công bố hàng triệu trang tài liệu liên quan đến cuộc điều tra về Epstein, trong đó có thêm nhiều thông tin được tiết lộ về trang trại Zorro: những vị khách, các nạn nhân và những cáo buộc mới. Một thông tin gây chú ý là bức email gửi vào tháng 9/2019 cho Eddy Aragon, người dẫn chương trình phát thanh ở New Mexico, cáo buộc có hai thi thể được chôn đâu đó trong trang trại.

Dù chưa được xác minh, thông tin này đã thúc đẩy chính quyền bang mở lại cuộc điều tra. Ngày 9/3, nhà chức trách lần đầu khám xét trang trại, 6 năm sau cái chết của Epstein. Các nạn nhân và người thân cho rằng cuộc điều tra này lẽ ra phải được thực hiện từ lâu.

Bên ngoài cổng trang trại, người dân địa phương dựng một đài tưởng niệm với hoa và thánh giá, kêu gọi công lý cho các nạn nhân.

Trang trại Zorro hiện thuộc sở hữu của Don Huffines, doanh nhân và chính trị gia người Texas, đã mua lại từ di sản của Epstein vào năm 2023. Ông cho biết sẽ biến nơi này thành khu nghỉ dưỡng dành cho người theo đạo Cơ đốc và đã đổi tên thành Trang trại San Rafael. Tuy nhiên, vào tháng 1, các cơ quan quản lý đã yêu cầu Huffines ngừng xây dựng tại địa điểm này.

Tuệ Anh (theo NBC News)