Thủ đoạn của người đàn bà trộm nữ trang của nhiều tiệm vàng

TP HCMVừa ra tù, người phụ nữ 42 tuổi liên tiếp gây ra 2 vụ trộm nữ trang trị giá hàng trăm triệu bằng thủ đoạn giả khách xem hàng.

Ngày 16/1, Công an phường An Đông (quận 5 cũ) tạm giữ hình sự người phụ nữ 42 tuổi để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Camera tại tiệm vàng ghi nhận nữ nghi phạm. Ảnh: Camera an ninh

Theo điều tra, trưa hôm qua, người phụ nữ mặc áo khoác jean, đội mũ bảo hiểm đến quầy trang sức tại tầng hầm chợ An Đông. Bà ta vờ làm khách đứng xem, tay liên tục bấm điện thoại.

Khi thấy bà chủ tiệm bận tiếp khách khác, người này với tay lấy chiếc lắc vàng trắng trị giá khoảng 160 triệu đồng rồi nhanh chóng bỏ đi.

Nhận tin báo, cơ quan điều tra trích xuất hình ảnh, khoanh vùng các điểm nghi vấn. Đến hơn 18h cùng ngày, Công an phường An Đông phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự ập vào kiểm tra khách sạn tại phường An Lạc (quận Bình Tân cũ) bắt nghi can.

Người phụ nữ gây án bị bắt ở khách sạn. Ảnh: Công an TP HCM

Tại khách sạn, cảnh sát thu dây chuyền vàng trị giá khoảng 120 triệu đồng và hơn 130 triệu đồng tiền mặt. Người này thừa nhận số tiền có được từ việc bán nữ trang trộm được buổi sáng, đang chuẩn bị về quê ở Đà Nẵng.

Ngoài ra, bà này còn khai nhận, sáng sớm cùng ngày đã trộm một vụ tương tự ở một tiệm vàng tại phường An Lạc.

Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án.

Quốc Thắng