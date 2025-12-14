Thủ đoạn của đường dây ma túy giao dịch 1.500 tỷ đồng

Điều hành bởi những kẻ bị truy nã quốc tế, đường dây ma túy xuyên quốc gia dùng xe cảnh giới dẫn đường, vận chuyển hàng trăm kg "hàng" trong đêm, giao dịch tới 1.500 tỷ đồng.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) hôm 12/12 thông tin về chuyên án 1025C. Lực lượng chức năng đã bắt giữ 37 nghi phạm, thu giữ 174 kg ma túy tổng hợp, 10 bánh heroin và 3 khẩu súng quân dụng.

Đường dây này hoạt động khép kín dưới sự chỉ đạo từ nước ngoài. Ma túy được tập kết tại các kho bí mật bên kia biên giới, xé lẻ tuồn về Việt Nam qua đường tiểu ngạch. Khi vào nội địa, nhóm này chỉ thuê xe tự lái vận chuyển vào rạng sáng hoặc đêm muộn. Đặc biệt, mỗi chuyến hàng luôn có xe cảnh giới đi trước dò đường để tránh chốt chặn. Tại TP HCM, hai kho hàng lớn được thuê để chia nhỏ ma túy đi các tỉnh phía Nam.

Trăm cảnh sát khám xét đường dây ma túy xuyên quốc gia Cảnh sát đeo bám, bắt giữ hàng loạt người, thu gần 200 kg ma túy. Video: C04

Sau hơn một tháng theo dõi và dựng lên sơ đồ vận hành của đường dây, Ban Chuyên án quyết định phá án vào ngày 10/12 với sự tham gia của gần 200 cán bộ, chiến sĩ chia làm 24 tổ công tác (4 tổ ở nước ngoài, 20 tổ trong nước).

Đánh giá chuyên án là "chiến công rất công phu", Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Công an, cho biết băng tội phạm này rất nguy hiểm. Rất nhiều người đang bị truy nã, trốn ở nước ngoài, có vũ khí. Nhiều người nghiện nặng, nhiễm HIV và sẵn sàng chống trả quyết liệt.

Các nghi phạm trong đường dây ma túy hoạt động có tổ chức, phạm vi xuyên quốc gia, tận dụng không gian mạng và tiền kỹ thuật số để giao dịch, khiến việc truy vết, xác minh gặp nhiều trở ngại.

Theo C04, kết quả xác minh ban đầu cho thấy từ tháng 7 đến tháng 10 năm nay, đường dây tội phạm xuyên quốc gia này giao dịch khoảng 1.500 tỷ đồng qua nhiều tài khoản ngân hàng.

Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án, truy bắt những người liên quan còn lại.

