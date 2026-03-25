Thủ đô Ấn Độ loại bỏ 6,6 triệu phương tiện quá hạn sử dụng

Việc thực thi nghiêm ngặt giới hạn tuổi đời phương tiện dẫn đến hơn 6,62 triệu ôtô và xe máy cũ tại Delhi đã bị hủy đăng ký.

Con số trên được tính đến tháng 3 là kết quả của chỉ thị từ Tòa án Xanh quốc gia Ấn Độ (NGT), cấm hoàn toàn việc sử dụng xe chạy diesel trên 10 năm tuổi và xe chạy xăng trên 15 năm tuổi.

Khi vượt quá các ngưỡng tuổi cụ thể này trong thành phố, phương tiện sẽ tự động mất quyền hoạt động hợp pháp. Sở giao thông vận tải sẽ hủy đăng ký, khiến việc lưu thông trên đường công cộng trở nên bất hợp pháp. Những chiếc xe này sau đó phần lớn bị buộc phải đưa vào hệ thống loại bỏ hoặc chuyển đến các bang khác nơi không áp dụng giới hạn tuổi đời.

Ôtô nối đuôi dàn hàng hết chiều ngang một con đường ở Delhi. Ảnh: Rashtra Press

Mặc dù đã loại bỏ hơn 6,6 triệu phương tiện cũ khỏi hệ thống, số lượng phương tiện thực tế lưu thông trên đường ở Delhi không giảm. Việc loại bỏ ôtô và xe máy quá hạn đơn giản là không theo kịp làn sóng đăng ký phương tiện mới khổng lồ. Theo dữ liệu khảo sát mới nhất, tổng số phương tiện cơ giới đang hoạt động tại Delhi đạt 8,76 triệu chiếc tính đến ngày 19/3.

Điều này thể hiện mức tăng trưởng 7,9% so với 8,12 triệu phương tiện hoạt động được ghi nhận trong giai đoạn 2024-2025. Phép tính rất đơn giản nhưng đáng chú ý. Cứ mỗi phương tiện cũ bị hủy giấy tờ và đưa đến bãi phế liệu, lại có hơn một phương tiện mới được người tiêu dùng mua và đăng ký.

Việc bổ sung nhanh chóng các phương tiện mới này đã đẩy mật độ phương tiện trong thành phố lên mức cao kỷ lục. Hiện nay có 522 phương tiện cơ giới trên 1.000 cư dân, một bước nhảy vọt đáng kể so với 484 phương tiện trên 1.000 cư dân được ghi nhận chỉ một năm trước đó. Sự gia tăng ổn định này cho thấy sự phụ thuộc ngày càng sâu sắc và mạnh mẽ vào phương tiện giao thông cá nhân.

Nhìn kỹ hơn vào 8,76 triệu phương tiện đang hoạt động cho thấy người dân thực sự đang mua gì để thay thế những chiếc xe cũ của họ. Xe hai bánh vẫn là sự lựa chọn không thể phủ nhận của đại đa số.

Xe máy và xe tay ga hiện chiếm gần 68% tổng số phương tiện đăng ký trong thành phố. Chúng cung cấp cách thức rẻ nhất và nhanh nhất để di chuyển trong giao thông đông đúc, trở thành lựa chọn thay thế mặc định cho hàng nghìn người đi lại.

Ôtô chiếm một phần nhỏ hơn nhiều nhưng vẫn đáng kể, khoảng 24% tổng số phương tiện. Trong khi quyền sở hữu tư nhân tiếp tục tăng mạnh ở cả hai loại xe hai bánh và bốn bánh, lĩnh vực giao thông công cộng lại cho thấy một bức tranh hoàn toàn khác.

Dữ liệu cho thấy sự mở rộng rất hạn chế về số lượng xe buýt và taxi. Sự thiếu tăng trưởng trong phương tiện giao thông chia sẻ buộc nhiều người phải dựa vào phương tiện cá nhân, thúc đẩy chu kỳ mua sắm mới.

Chiến dịch hủy đăng ký quy mô lớn từng tạm thời làm giảm tổng số phương tiện vài năm trước. Trong giai đoạn 2021-2022, tác động tổng hợp của đại dịch và việc hủy bỏ mạnh mẽ các đăng ký xe cũ khiến tổng số lượng xe giảm xuống còn khoảng 7,92 triệu.

Tuy nhiên, sự sụt giảm chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Số lượng xe đã phục hồi ổn định trong suốt năm 2023 và 2024, đạt đỉnh điểm vào đầu năm 2026. Dữ liệu cho thấy rõ ràng rằng, các giới hạn tuổi xe nghiêm ngặt có hiệu quả trong việc loại bỏ các động cơ cũ, gây ô nhiễm nhiều hơn, nhưng không ngăn chặn được sự gia tăng tổng số lượng xe miễn là nhu cầu về phương tiện cá nhân vẫn không được kiểm soát.

Mỹ Anh (theo Cartoq)