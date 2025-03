Thú cưng thành khách VIP trong khách sạn hạng sang

Nhiều điểm lưu trú hạng sang trên thế giới cho phép du khách mang theo thú cưng và có các dịch vụ dành riêng cho những vị khách bốn chân.

Theo khảo sát của Hiệp hội sản phẩm dành cho thú cưng Mỹ (American Pet Products Association), ngày càng có nhiều du khách mang theo vật nuôi khi đi du lịch. Khảo sát năm 2024 với nhóm sở hữu thú cưng chỉ ra 9/10 người đã đi du lịch cùng vật nuôi trong năm, tăng so với giai đoạn 2021-2022 (8/10). Nhiều du khách thay đổi thói quen đi du lịch, ưu tiên tìm kiếm các điểm lưu trú thân thiện với thú cưng.

Nắm bắt xu hướng này, nhiều điểm lưu trú ở Mỹ cung cấp dịch vụ riêng dành cho thú cưng của khách. Khách sạn Kimpton Hotel Eventi ở New York, cung cấp miễn phí túi đựng chất thải và đồ ăn vặt cho thú cưng, giường nằm theo yêu cầu và bát ăn tận phòng. Khách sạn còn cung cấp danh sách các nhà hàng thân thiện vật nuôi, dịch vụ dắt chó đi dạo, liên kết các tiệm chăm sóc thú cưng và cửa hàng phụ kiện để đảm bảo kỳ nghỉ của du khách thoải mái.

Thú cưng được chăm sóc đặc biệt tại khách sạn. Ảnh: The Plaza Hotel

Khách sạn The Plaza ở New York cung cấp áo choàng tắm dành riêng cho chó, nằm trong gói dịch vụ "Pampered Pup Package". Áo có năm kích cỡ tiêu chuẩn và loại đặt may theo số đo riêng. Khách có thể yêu cầu trước 30 ngày với chi phí từ 100 đến 175 USD. Gói này còn bao gồm giường ngủ cho chó, bánh ăn vặt và nước tinh khiết. Giá trọn gói tùy thuộc vào loại phòng và ngày lưu trú.

Một số điểm lưu trú có dịch vụ sắp xếp cho thú cưng tham gia tiệc cưới của chủ. Với 750 USD, các đôi tổ chức hôn lễ tại khách sạn Fairmont Copley Plaza ở Boston có thể nhờ nhân viên khách sạn đưa thú cưng đi spa trước ngày cưới, chuẩn bị hoa trang trí quanh cổ hợp tông màu sự kiện và chụp ảnh kỷ niệm cùng cô dâu, chú rể. Nếu thú cưng không được tham dự tiệc cưới, khách sạn cũng cung cấp dịch vụ trông giữ với một khoản phí bổ sung.

Đầu năm 2026, du thuyền Cruise Tails ra mắt hành trình du ngoạn biển dài một tuần dành cho chó và chủ, khởi hành từ Tampa, Florida, Mỹ. Trang web của du thuyền thông báo phòng ban công dành cho hai người và một chú chó giá từ 7.000 USD. Mỗi cabin chỉ cho phép một chú chó nặng dưới 9 kg và chiều cao dưới 45 cm. Khu vệ sinh cho thú cưng được bố trí tại các khu vực công cộng và tại ban công phòng. Du thuyền có bác sĩ thú y đi cùng để đảm bảo sức khỏe cho các hành khách bốn chân.

Không chỉ ở Mỹ, nhiều khách sạn, resort tại các điểm du lịch nổi tiếng thế giới cũng cho phép khách mang theo vật nuôi và cung cấp dịch vụ riêng cho nhóm khách này. Khách tại khách sạn Pan Pacific ở London, Anh, có thể đặt trước các dịch vụ thuê nhân viên massage hoặc dắt chó đi dạo.

Khách sạn Numu ở San Miguel de Allende, Mexico, có đội nhân viên chuyên phục vụ thú cưng của khách, nhiệm vụ chủ yếu là dắt các vị khách bốn chân đi dạo. Cuối buổi, các nhân viên gửi báo cáo và ảnh cho chủ. Dịch vụ dắt chó đi dạo có giá khoảng 30 USD một giờ, hơn một giờ có giá 20 USD mỗi giờ.

Bích Phương (Theo American Pet Products Association)