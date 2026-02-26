Thú chơi túi đắt đỏ của David Beckham

Theo GQ, David Beckham là một trong những sao nam có thú chơi túi hiệu sành sỏi và đẳng cấp. Vogue còn cho rằng cựu tuyển thủ Anh có bộ sưu tập ấn tượng hơn cả vợ - biểu tượng thời trang Victoria Beckham.

Nhiều năm qua, Beckham thường xuyên áp dụng công thức mặc đồ đơn giản, dùng túi xa xỉ cỡ lớn làm điểm nhấn. Anh thích sưu tầm các mẫu của Hermes, Louis Vuitton. Trong một lần xuất hiện trên phố, anh mặc cả bộ denim thuộc bộ sưu tập Thu Đông 2024 của Loro Piana, xách túi Hermès Haut à Courroies hàng chục nghìn USD được làm từ vải toile, với các chi tiết bằng da màu nâu vàng và phụ kiện mạ palladium. Chiếc Haut à Courroies, còn gọi là HAC, được bán lần đầu tiên vào năm 1892 và được thiết kế để đựng các dụng cụ cưỡi ngựa. Ảnh: GC Images