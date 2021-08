Thú chơi đồng hồ xa xỉ của Messi

Cầu thủ sinh năm 1987 thường đeo nhiều mẫu đồng hồ của hãng Jacob & Co, trong đó có chiếc Jacob & Co. Epic X Chrono Sky Blue 47 mm giá 34.500 euro (hơn 921 triệu đồng). Thiết kế của Thụy Sĩ có lớp vỏ bằng titan và vàng hồng 18K, mặt số pha lê xanh, dây đeo cao su xanh lam với chốt vàng hồng 18K. Ảnh: Instagram Jacob & Co.