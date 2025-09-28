Thú chơi cây cảnh mini kiểu mới của giới trẻ

Nhu cầu sống xanh và thư giãn tại nhà khiến thú chơi cây cảnh mini tạo dáng hiện đại trở thành lựa chọn phổ biến trong giới trẻ.

Hồ Phú Vinh, 31 tuổi, nhân viên văn phòng tại TP HCM, bắt đầu chơi cây cảnh từ cuối năm ngoái, sau khi được bạn tặng cây nhân dịp chuyển về nhà mới. Vinh kể, được tặng 3 cây thì 1 cây bị rệp tấn công, 1 cây bị vàng lá nên anh phải bắt tay vào tìm hiểu và chăm sóc cây. Dần dần, anh bắt đầu yêu thích các loại cây cảnh và biến căn nhà của mình trở nên nhiều sức sống hơn nhờ những chiếc cây đẹp mắt.

Sau mỗi ngày đi làm về, anh Vinh dành nhiều thời gian để chăm sóc những chiếc cây tự mình trồng. Cây được anh bố trí khắp nơi trong nhà. Ảnh: nhân vật cung cấp

Thú chơi cây của anh Vinh lựa chọn là các loại cây cảnh cỡ nhỏ, được chăm chút kỹ lưỡng từ kiểu dáng cho đến lựa chọn chậu cây sao cho đẹp. Không gian sống vốn đơn điệu dần trở nên sinh động khi anh đưa vào các chậu cây nhỏ, bố trí trên bàn, kệ hay đặt bên cạnh cửa sổ. Việc dành thời gian chăm sóc và sắp đặt các cụm cây giúp anh Vinh cải thiện tinh thần sau giờ làm, đồng thời tạo cảm giác thư giãn trong căn hộ một phòng ngủ.

Chơi cây cảnh tạo dáng hiện được nhiều người trẻ tại đô thị lựa chọn, không chỉ để trang trí mà còn như một giải pháp cải thiện không khí sống trong môi trường có mật độ xây dựng cao. Cây có thể được bố trí trên kệ đầu giường, bàn làm việc, bệ bếp, logia hoặc cửa sổ, phù hợp với nhiều loại hình nhà ở như căn hộ nhỏ, studio hoặc nhà thuê. Việc chọn đúng kích thước chậu và kết hợp vật liệu như sứ tráng men, đất nung thô hoặc composite giúp đảm bảo tính thẩm mỹ và đồng bộ với nội thất.

Không gian nhà ở nhỏ trở nên nhiều sức sống hơn với sự xuất hiện của những cây cảnh nhỏ được bố trí tại nhiều nơi. Ảnh: nhân vật cung cấp

Một số người ưu tiên chọn các loại cây có hình dáng lạ như begonia chấm bạc, tra làm chiếu, thường xanh, huyết dụ... Bên cạnh đó, vật dụng đi kèm như sỏi trang trí, thảm gỗ, đèn chiếu điểm nhỏ giúp hoàn thiện góc trưng bày cây mà không chiếm diện tích lớn.

Nhiều người chơi mới thường mắc lỗi chọn cây theo hình thức mà chưa cân nhắc điều kiện thực tế tại nơi đặt cây. Các lỗi phổ biến bao gồm chọn sai hướng sáng, dùng chậu không thoát nước, tưới quá nhiều hoặc quên tỉa rễ định kỳ. Ngoài ra, việc cắt tỉa sai cách, không vệ sinh dụng cụ cũng có thể khiến cây nhiễm nấm và sâu bệnh. Để hạn chế cây chết sớm, người chơi được khuyên nên quan sát tình trạng lá, thân cây hàng tuần, đồng thời thay chậu định kỳ 6-12 tháng tùy tốc độ phát triển.

Bộ sưu tập cây cảnh mini với nhiều loài độc đáo, từ cây khoai nước lá tròn mọc từ củ, cây xương rồng Madagascar, cây kim tiền Madagascar... Tất cả được trồng trong chậu gốm tối giản, phủ lớp sỏi trắng, mang lại vẻ tinh tế và hiện đại cho không gian sống. Ảnh: Soil Boy

Chia sẻ về kinh nghiệm chăm cây, anh Vinh cho biết, cây mua về ở vườn là phải thay đất, trồng bằng giá thể sạch, bón nấm sinh để cây không bị bọ và rệp, để cây được đẹp phải chọn chậu hợp lý, tạo dáng cho cây, phủ đá mịn trên mặt chậu cây... Bên cạnh đó, cây cũng có thể gặp tình trạng "căng thẳng" khi thay đổi môi trường sống, khi đó rễ cây ngừng hoạt động hoặc hoạt động chậm, cây sẽ bị vàng lá, rụng lá và không phát triển. Lúc này, việc tưới nhiều nước cho cây cũng có thể khiến cây bị chết. Vì vậy, việc chăm cây tưởng chừng đơn giản nhưng cũng mất rất nhiều công sức.

Một cửa hàng chuyên bán cây tạo dáng online tại TP HCM cho biết, nhóm khách hàng chủ yếu là người trẻ trong độ tuổi 25-35. Một sản phẩm cây đến tay khách đã được hoàn thiện từ kiểu dáng cây, đất trồng, chọn chậu phù hợp. Ngoài việc bán cây đơn lẻ, nhiều cửa hàng còn triển khai dịch vụ thiết kế cây theo yêu cầu.

Kokedama (quả bóng rêu) là loại hình nghệ thuật làm vườn của Nhật Bản, rễ cây được bao trong một quả cầu đất ẩm phủ rêu và được cố định bằng dây, rồi có thể được treo lơ lửng hoặc đặt trên bề mặt trang trí. Ảnh nhân vật cung cấp

Một chậu cây mini có giá từ 200.000 đồng đến hơn 2 triệu đồng tùy kích thước, giống cây và chất liệu chậu. Đây là mức đầu tư được đánh giá phù hợp với nhóm khách hàng muốn tạo điểm nhấn cho không gian sinh hoạt.

Ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, cây cảnh tạo dáng cũng xuất hiện ngày càng nhiều trong các mô hình homestay, studio cho thuê hoặc quán cà phê nhỏ. Sự hiện diện của cây giúp tăng giá trị thị giác, tạo cảm giác gần gũi và dễ chịu cho người sử dụng mà không yêu cầu diện tích lớn hay chi phí thi công cao.

Bích Phương