Thử cảm giác phiêu lưu 'trên trời' ở thủ phủ du lịch của Australia

Ngắm bình minh từ khinh khí cầu hay nhảy dù trên biển là những trải nghiệm 'trên trời' đang thu hút du khách đến Gold Coast (Australia) thay vì chỉ tắm biển.

Với dân số khoảng 500.000 người nhưng mỗi năm đón tới 4,2 triệu lượt khách, Gold Coast (Bờ Biển Vàng) được mệnh danh là "thủ phủ du lịch" của Australia. Thiên đường ven biển này là lựa chọn cho những du khách tìm kiếm bãi biển nắng vàng cát trắng, trải nghiệm cảm giác mạnh hay khám phá thiên nhiên.

Cục Du lịch và Sự kiện Queensland (TEQ) gợi ý hai trải nghiệm "trên không" mà du khách không nên bỏ lỡ khi đến thành phố ở phía đông nam bang.

Bay trực thăng ngắm thành phố từ trên cao

Một lựa chọn cho du khách ưa mạo hiểm là bay trực thăng ngắm toàn cảnh thành phố. Dịch vụ này do Sea World Helicopters cung cấp tại khu vực Main Beach, được TEQ đánh giá là một trong những trải nghiệm du lịch xuất sắc của Gold Coast năm 2025.

Du khách có thể chọn các tour bay kéo dài 10-15 phút, chi phí 155-230 AUD (khoảng 2,7 - 4 triệu đồng). Các chuyến bay hoạt động từ 9h đến 17h hàng ngày.

Từ trên cao, du khách có thể thu vào tầm mắt toàn cảnh thành phố, những bãi biển trải dài, các sân golf, đường ranh giới với bang New South Wales hay những cánh đồng mía. Nước biển trong xanh cũng cho phép du khách cơ hội nhìn thấy đàn cá heo bơi lội từ trực thăng.

Trực thăng của Sea World Helicopters đậu chờ khách. Ảnh: SWH

Ngoài ra, khách có thể tiếp tục với trải nghiệm mạo hiểm trên mặt nước là Arro Jet Boating. Với giá vé từ 59 AUD (hơn một triệu đồng), du khách sẽ ngồi trên cano cao tốc, trải nghiệm cảm giác mạnh khi tàu lướt với tốc độ cao, "đánh võng" với các khúc cua tay áo.

Với những gia đình có trẻ em, khu vực nuôi chim cánh cụt trong nhà tại đây là một điểm tham quan phù hợp.

Bay khinh khí cầu ngắm bình minh

Khác với cảm giác mạo hiểm của bay trực thăng, du hành trên khinh khí cầu của hãng Hot Air Balloon Gold Coast mang đến một trải nghiệm nhẹ nhàng hơn.

Khách sẽ được ngắm bình minh Australia ở vùng ngoại ô từ trên cao từ khi sương sớm còn phủ kín các đồng cỏ đầy cây bụi cho đến khi cảnh vật hiện rõ nét dưới ánh nắng mặt trời.

Khung cảnh ngoại ô Gold Coast nhìn từ khinh khí cầu. Ảnh: Phương Anh

Nhiều du khách nói rằng, đây là trải nghiệm "nghị lực nhất" từng làm trong đời vì muốn bay khinh khí cầu, khách phải dậy từ rất sớm. 4h30, du khách đã phải có mặt tại khu vực ngoại ô thành phố Gold Coast để bay. Do đó, họ phải dậy từ 3h-3h30, đứng đợi xe của ban tổ chức đến đón hoặc tự đi xe đến. Tuy nhiên, đây lại là trải nghiệm được nhiều người đánh giá "xứng đáng để hy sinh giấc ngủ" vì được ngắm khung cảnh tuyệt đẹp vùng đồng quê Australia từ trên cao.

Chuyến bay kéo dài 30-45 phút, khi hạ cánh, du khách có thể vào bên trong khinh khí cầu để chụp ảnh lưu niệm. Sau đó, xe sẽ đưa du khách đi ăn sáng tại O'Reilly's Grand Homestead, nằm trong khu vực núi Tamborine. Khu vực này gồm nhà hàng tư nhân phục vụ ăn uống và một trang trại trồng nho, khu vực bán đồ lưu niệm và khu nuôi cừu. Du khách có thể mua cỏ khô để cho cừu ăn, chụp ảnh cùng các con vật. Giá tour bay khinh khí cầu cùng ăn trưa từ 495 AUD (8,6 triệu đồng).

Bữa sáng gồm cà chua, cà tím nướng, đậu sốt cà chua, bánh sandwhich và thịt nguội, xúc xích. Ảnh: Phương Anh

Theo gợi ý từ Cục Du lịch và Sự kiện Queensland (TEQ), du khách cũng có thể ghé thăm đài quan sát SkyPoint trên đỉnh Q1, tòa nhà cao nhất Gold Coast, để ngắm toàn cảnh thành phố. Các hoạt động khác bao gồm ngồi thuyền bắt cua trên sông, hay tham quan Tropical Fruit World, khu vườn trồng nhiều loại cây ăn quả nhiệt đới.

Cách di chuyển

Từ Việt Nam, du khách có thể bay thẳng từ TP HCM đến Brisbane, sau đó di chuyển bằng đường bộ khoảng 80 km để đến Gold Coast. Hiện chưa có đường bay thẳng từ Hà Nội, du khách sẽ phải quá cảnh tại TP HCM hoặc một thành phố khác như Sydney.

Phương Anh