Thu 25 phong bì hơn một tỷ đồng in tên doanh nghiệp tại phòng cựu thứ trưởng

Hà NộiTại phòng làm việc của nguyên thứ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan, công an thu 25 phong bì tiền in tên doanh nghiệp, tổng một tỷ đồng và 156.100 USD.

Ông Nguyễn Bá Hoan cùng nguyên Cục trưởng Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Tống Hải Nam và 7 người vừa bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 Bộ Công an) đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ.

Trong các can còn lại, Nghiêm Quốc Hưng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Hoàng Long; Nguyễn Đức Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty Sona; Nghiêm Văn Định, Giám đốc Công ty Incoop3, cùng 8 người bị đề nghị tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Hiện chưa có ai bị cáo buộc Đưa hối lộ.

Theo công an, 20/21 bị can thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án, tự nguyện nộp khắc phục hậu quả. Riêng ông Hoan bị đánh giá "không thành khẩn hợp tác".

Ông Nguyễn Bá Hoan khi chưa bị bắt. Ảnh: Chí Tâm

Theo kết luận điều tra, ông Hoan giữ cương vị Thứ trưởng từ năm 2020 đến khi bị bắt vào năm 2025, phụ trách chỉ đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước. Cục có quyền quyết định việc cấp, đổi, thu hồi giấy phép tổ chức người lao động Việt Nam đi nước ngoài làm việc.

Năm 2022, khi bắt đầu triển khai thị trường xuất khẩu lao động Hàn Quốc theo chương trình Visa E7-3, ông Hoan chỉ đạo Cục trưởng Nam xây dựng quy trình thủ tục riêng trong việc thẩm định, phê duyệt hồ sơ hợp đồng xuất khẩu lao động của các doanh nghiệp.

Tiếp nhận chủ trương của cấp trên, ông Nam xây dựng riêng "giấy phép con" để làm khó doanh nghiệp, theo cáo buộc của cơ quan điều tra.

Cục yêu cầu doanh nghiệp phải có tài liệu chứng minh về hạn mức tuyển dụng lao động của chủ sử dụng lao động tại cấp có thẩm quyền ở Hàn Quốc song thực tế tài liệu này không thể thu thập được.

Doanh nghiệp không còn cách nào khác, đến tìm ông Hoan nhờ gỡ vướng bằng cách "bôi trơn". Ông Hoan sẽ nhận từ 100 đến 200 USD với mỗi hồ sơ đi xuất khẩu lao động.

Từ năm 2023 đến 2025, ông Hoan nhận của Chủ tịch Hoàng Long tổng cộng 170.000 USD (khoảng 4,3 tỷ đồng), tương ứng với 129 lao động xuất cảnh. Cũng bằng cách này, ông Hoan đã nhận của Sona 50 triệu đồng.

Ngoài ra, vào các dịp lễ tết, ông Hoan còn nhận của Công ty Hoàng Long và Sona, Incoop3 để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp này, tổng 450.000 USD và 90 triệu đồng.

Không chỉ ở dự án Visa E7-3 đi Hàn Quốc, nhóm ông Hoan còn bị cáo buộc tự đưa ra nhiều "luật riêng" để ép doanh nghiệp muốn xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động phải chi tiền. Riêng ông Hoan đã nhận 950 triệu đồng từ hoạt động này.

Theo nhiều lời khai, tổng số tiền ông Hoan nhận là 620.000 USD và 1,09 tỷ đồng. Trong đó, ông Hoan bị C03 cáo buộc nhận hối lộ 170.000 USD và một tỷ đồng (tương đương 5,25 tỷ đồng).

Khám phòng làm việc của ông Hoan ở cơ quan, công an thu 25 phong bì đề tên các doanh nghiệp, cá nhân, tổng cộng một tỷ đồng và 156.100 USD.

Cục trưởng Tống Hải Nam khi chưa bị bắt. Ảnh: Bộ LĐTB&XH

Với Cục trưởng Nam, công an xác định đã nhận của ba doanh nghiệp xuất khẩu lao động xin dự án Visa E7-3 là 94.000 USD và 100 triệu đồng (2,45 tỷ đồng). Các dịp lễ tết, ông Nam nhận của ba doanh nghiệp này 85.000 USD và 1,07 tỷ đồng (3,195 tỷ đồng) là tiền cảm ơn và chỉ đạo can thiệp các việc khác.

Liên quan việc giúp doanh nghiệp "chạy giấy phép xuất khẩu lao động", ông Nam đã nhận 38.000 USD và 4,65 tỷ đồng (tổng là 5,524 tỷ). Nhận tiền xong, Cục trưởng Nam đưa lại cho ông Hoan 100 triệu đồng/giấy phép, tổng 950 triệu đồng; thư ký lãnh đạo bộ 70 triệu đồng. Trừ đi các chi phí, ông Nam cầm về hưởng lợi 2,7 tỷ đồng.

C03 cáo buộc, ông Nam nhận hối lộ gần 8 tỷ đồng và hưởng lợi cá nhân 5,6 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, các bị can và người liên quan đã nộp khắc phục tổng 52 tỷ đồng. Trong đó, ông Hoan nộp 15,8 tỷ đồng, ông Nam 6,7 tỷ.

Liên quan nhóm giám đốc doanh nghiệp, C03 kê biên 4 bất động sản của vợ chồng Hưng, giá trị tạm tính 220 tỷ đồng. Đề nghị dừng giao dịch một căn hộ của ông Nam và 3 bất động sản khác của bị can Nguyễn Thị Thanh Hằng (Trưởng phòng của Công ty Sona).

Khám xét công ty Hoàng Long, cảnh sát thu 39 tỷ đồng, 10 nhẫn vàng, một hình thần tài bằng vàng, một lắc tay vàng...

=>> Danh sách 21 bị can

Phạm Dự