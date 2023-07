Threads - nguồn cơn khiến Musk thách đấu Zuckerberg

Việc Meta chuẩn bị phát hành Threads, ứng dụng cạnh tranh trực tiếp với Twitter, vào ngày 6/7 khiến Elon Musk phản ứng.

Công ty Meta được cho là đã âm thầm phát triển Threads - mạng xã hội có cơ chế hoạt động tương tự Twitter - từ lâu nhằm lôi kéo người dùng sau khi nền tảng của Musk liên tục gặp vấn đề.

Các tin đồn bắt đầu rộ lên trong tháng 6 và ngày 21/6, Elon Musk đăng tweet rằng việc Threads ra mắt sẽ khiến thế giới "bị thao túng dưới ngón tay cái của Mark Zuckerberg mà không có lựa chọn nào khác".

Ở phần bình luận, một người dùng đùa rằng Musk hãy cẩn thận vì Zuckerberg biết võ Jiu-jitsu. Tỷ phú Mỹ đáp: "Tôi sẵn sàng đấu lồng với Zuckerberg nếu cậu ta chấp nhận". Ngày 22/6, trên Instagram, CEO Meta đăng ảnh chụp màn hình dòng tweet của Musk kèm thông điệp: "Hãy gửi tôi địa điểm". Musk trả lời: "Vegas Octagon".

Hai tuần qua, Musk liên tục đăng thông điệp khiêu chiến đối thủ, đồng thời tập luyện với những võ sĩ nổi tiếng thế giới để chuẩn bị cho trận đấu.

Trong khi đó, trừ câu hỏi về địa điểm, Zuckerberg vẫn im lặng. Tuy nhiên, đầu tuần này, công ty Meta của ông đã đưa Threads lên cửa hàng ứng dụng Apple với ngày phát hành dự kiến là 6/7. Động thái này được đưa ra ngay sau khi Elon Musk thông báo giới hạn số tweet mà một tài khoản có thể đọc mỗi ngày. Cụ thể, tài khoản chỉ được xem tối đa 10.000 bài đăng mỗi ngày nếu đã mua Twitter Blue. Tài khoản chưa xác minh nhưng được tạo từ lâu được xem 1.000 bài, còn tài khoản mới tạo được xem 500 bài.

Giao diện ứng dụng Thread. Ảnh: Meta

Meta mô tả Threads là ứng dụng trò chuyện bằng văn bản của Instagram. Giao diện của nó là sự kết hợp giữa Instagram và Twitter. Người dùng sẽ dùng chung tài khoản Instagram nên có sẵn danh sách bạn bè và người theo dõi. Ngoài ra, một số nguồn tin cho biết Threads sẽ tương thích với cả mạng xã hội Mastodon.

Ngày 3/7, Jack Dorsey, nhà đồng sáng lập Twitter, công khai chỉ trích Threads và Musk cũng bình luận bày tỏ sự đồng tình.

Dorsey đăng ảnh về chính sách quyền riêng tư của Threads, cho thấy ứng dụng đòi hỏi nhiều thông tin của người dùng như sức khỏe, thể chất, tài chính, lịch sử duyệt web. Nhà đồng sáng lập Twitter nhận xét: "All your Threads are belong to us" (Tất cả chủ đề của bạn thuộc về chúng tôi), trong đó ông chơi chữ Threads là tên ứng dụng mới của Meta.

Một số người dùng Twitter cũng chỉ ra chính sách quyền riêng tư của Threads và Twitter khá giống nhau trừ việc Twitter không yêu cầu thông tin về tài chính và sức khỏe.

Meta, công ty mẹ của Facebook, thời gian qua gặp hàng loạt bê bối liên quan đến quyền riêng tư và từng bị phạt kỷ lục 1,3 tỷ USD. Do đó, theo Business Insider, Meta gắn Threads, đối thủ cạnh tranh của Twitter, với Instagram thay vì Facebook. Việc này giúp Threads vẫn tận dụng được 2 tỷ người dùng của Meta nhưng tránh sự liên quan tới Facebook.

Huy Đức