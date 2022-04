'Thor: Love and Thunder' tung trailer đầu tiên

Minh tinh Natalie Portman tái xuất với vai Jane Foster trong trailer đầu tiên của bom tấn "Thor: Love and Thunder".

Ngày 18/4, nhà phát hành tung trailer cho bộ phim thứ tư của vũ trụ điện ảnh Marvel về nhân vật siêu anh hùng Thor (Chris Hemsworth). Video hơn một phút mở đầu bằng phân đoạn Thor nhìn lại hành trình của mình, từ một chiến binh hùng mạnh của Asgard cho đến thành viên của hội Avengers. Nhớ lại quá nhiều mất mát, Thần Sấm không còn muốn theo đuổi sự nghiệp siêu anh hùng. Anh lên đường đi tìm ý nghĩa của cuộc sống và nhìn nhận lại bản thân.

Trailer Thor Tình Yêu và Sấm Sét - Love and Thunder Trailer "Thor: Love and Thunder". Video: Disney

Thor chu du qua các vùng đất cùng thanh Stormbreaker, đến quê hương của các vị thần trong thần thoại Hy Lạp để tìm tình yêu mới. Tuy nhiên, số phận không buông tha anh khi các thế lực đen tối một lần nữa kéo đến.

Cuối trailer, nhân vật Jane Foster - tình cũ của Thor - xuất hiện trong bộ giáp giống Thần Sấm và sử dụng cây búa Mjolnir - vũ khí cũ của anh. Chi tiết bỏ ngỏ câu hỏi liệu hai người sẽ "nối lại tình xưa" hay đối đầu nhau trong tập phim lần này.

Natalie Portman trong vai Jane Foster xuất hiện ở cuối trailer. Ảnh: Disney

Thor: Love and Thunder được kỳ vọng là viên gạch quan trọng trong giai đoạn bốn của vũ trụ điện ảnh Marvel. Bộ phim cũng có sự tham gia của nhiều nhân vật khác trong thương hiệu như đội Guardians of the Galaxy, Valkyrie (Tessa Thompson).

Nhân vật Thor cũng là siêu anh hùng đầu tiên của Marvel được làm bốn phần phim riêng. Sau hai phần đầu không được đánh giá cao, sự xuất hiện của đạo diễn Taika Waititi đã thổi một làn gió mới và biến phần ba Thor: Ragnarok (2017) trở thành một trong những tác phẩm yêu thích của các người hâm mộ Marvel. Nhà làm phim người New Zealand cũng sẽ trở lại ghế đạo diễn trong Thor: Love and Thunder.

Đạt Phan