Thông xe kỹ thuật đường Liên Phường nối đại lộ Mai Chí Thọ

Đường Liên Phường thông xe kỹ thuật 660 m cuối cùng sáng 8/11, giúp hoàn thiện toàn tuyến 6,7 km, nối vào Mai Chí Thọ, tăng tính kết nối, thúc đẩy phát triển đô thị khu Đông TP HCM.

Masterise Homes, thay mặt chủ đầu tư và các đơn vị liên quan, tổ chức lễ thông xe kỹ thuật Đường Liên Phường - một trong những tuyến giao thông huyết mạch của khu Đông. Đoạn đường Liên Phường vừa hoàn thiện thi công có điểm đầu giao với khu đô thị The Global City, điểm cuối kết nối ra đại lộ Mai Chí Thọ - Võ Nguyên Giáp. Tuyến dài khoảng 660 m, bao gồm đường dẫn và cầu vượt rạch Mương Kinh, vận tốc thiết kế 60 km/h, mặt đường rộng 60 m.

Việc thông xe kỹ thuật 660 m đánh dấu cột mốc hoàn thiện toàn tuyến Liên Phường, dài 6,7 km. Sau khi đấu nối phần mới hoàn thiện, cư dân có thể di chuyển liền mạch từ điểm đầu tại đường Nguyễn Duy Trinh, đi xuyên tâm qua The Global City, đến khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc, đại lộ Mai Chí Thọ.

Lễ thông xe kỹ thuật đường Liên Phường, ngày 8/11. Ảnh: Masterise Homes

Theo đại diện Masterise Homes, tuyến đường giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ nút giao Liên Phường - Đỗ Xuân Hợp đến ngã ba Cát Lái, giảm tải đáng kể cho nút giao An Phú. Cư dân các khu vực Thảo Điền, An Khánh di chuyển đến The Global City chỉ khoảng 5 phút, khoảng 10-15 phút đến Thủ Thiêm hoặc trung tâm quận 1.

Bà Cao Đoàn Ngọc Thủy, Phó chủ tịch UBND phường Bình Trưng, nhận định sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng khu Đông, góp phần giải quyết bài toán giao thông cho người dân. Bà đồng thời đánh giá tuyến đường là ví dụ rõ nét cho tinh thần hợp tác giữa chính quyền và doanh nghiệp để xây dựng hạ tầng đô thị đúng tiến độ.

"Cùng với các dự án hạ tầng trọng điểm như Vành đai 3, nút giao An Phú, sân bay quốc tế Long Thành, những công trình này mang ý nghĩa to lớn, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố", bà Thủy cho biết.

Bà Nguyễn Thị Minh Phương - Giám đốc khối Phát triển Kinh doanh miền Nam, Tập đoàn Masterise nhấn mạnh ý nghĩa công trình khi đồng hành chính quyền địa phương. Việc hoàn thiện The Global City cùng hạ tầng xung quanh là cam kết của nhà phát triển trong việc kiến tạo khu đô thị biểu tượng, sôi động hàng đầu Việt Nam.

"Thông qua hạ tầng và tiện ích ngày càng hoàn thiện, chúng tôi mong muốn mang lại giá trị sống bền vững và góp phần định hình diện mạo đô thị hiện đại cho TP HCM", bà Phương nói.

Người dân tham gia giải đi bộ trên đoạn đường mới hoàn thành. Ảnh: Masterise Homes

Nằm ở trung tâm khu Đông, The Global City có quy mô hơn 117 ha, do Masterise Homes phát triển theo mô hình đô thị phức hợp "sống - làm việc - giải trí". Dự án được quy hoạch bởi Foster+Partners - công ty kiến trúc hàng đầu thế giới đến từ Anh, hướng tới không gian sống hiện đại, xanh và bền vững.

Từ năm 2023, khu nhà phố đa công năng Soho đã hoàn thiện và bàn giao, thu hút cư dân cùng nhiều thương hiệu quốc tế đến hoạt động. Các phân khu cao tầng như Masteri Grand View, Lumière Midtown, Masteri Park Place cũng lần lượt được giới thiệu. Hàng loạt tiện ích quy mô như kênh đào nhạc nước, công viên Vịnh Tình Yêu, cầu Ánh Trăng và City Park giúp dự án trở thành điểm đến văn hóa - giải trí của khu Đông.

Trong giai đoạn tới, Masterise Homes tiếp tục hoàn thiện trung tâm thương mại 123.000 m2, trường học, bệnh viện quốc tế và cảnh quan nội khu.

5.000 người tham gia giải đi bộ đồng hành trên đường Liên Phường. Ảnh: Masterise Homes

Cùng ngày, Masterise Homes cùng địa phương tổ chức chương trình đi bộ đồng hành "Chung tay xây dựng phường Bình Trưng xanh - văn minh - hiện đại - nghĩa tình", thu hút gần 5.000 người tham dự. Sự kiện diễn ra tại khu đô thị The Global City. Hoạt động nhằm vận động các tổ chức, doanh nghiệp và người dân cùng đóng góp cho các chương trình an sinh xã hội, đồng thời lan tỏa tinh thần gắn kết cộng đồng, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và xây dựng nếp sống đô thị văn minh.

Hoài Phương