Thông tuyến quốc lộ 1 qua Đăk Lăk

Gần một ngày đêm thi công sửa chữa, đoạn quốc lộ 1 phía Bắc hầm Đèo Cả qua tỉnh Đăk Lăk thông tuyến trở lại, giúp giảm ùn tắc trục huyết mạch về miền Trung.

Theo Khu Quản lý đường bộ 3, Cục Đường bộ Việt Nam, đến 16h ngày 22/11 vị trí sụt lún nghiêm trọng trên quốc lộ 1 phía Bắc hầm Đèo Cả đã cho thông xe hai chiều. Dự kiến đến tối nay, toàn bộ mặt đường bị hư hỏng sẽ khắc phục xong, giúp giảm ùn tắc trên tuyến.

Trước đó, khoảng 17h ngày 21/11, mưa lớn khiến quốc lộ 1 đoạn qua khu vực trên bị xói lở, sụt lún với phần mặt đường rộng chừng 9 m bị khoét sâu, tạo thành hố lớn. Sự cố buộc cơ quan chức năng phải đóng đường để đảm bảo an toàn. Do nhiều tuyến đường lân cận cũng bị sạt lở hoặc ngập sâu, tài xế không còn nhiều lựa chọn thay thế và dồn về quốc lộ 1 làm trục đường qua Đăk Lăk ùn tắc dài hàng chục km từ đêm qua đến hôm nay.

Kẹt xe hơn 20 km trên quốc lộ 1 đoạn qua khu vực Đèo Cả, Đăl Lăk, trưa 22/11. Ảnh: Thanh Tùng

Sau sự cố, Khu Quản lý đường bộ 3 cùng đơn vị bảo trì xuyên đêm khắc phục. Sáng nay, một làn đường thông tuyến nhưng lưu lượng xe quá lớn khiến ùn tắc vẫn nghiêm trọng. Hàng chục nghìn xe tải, ôtô 4-9 chỗ, xe khách... xếp hàng dài, không thể di chuyển.

Ngoài khu vực trên, một đoạn quốc lộ 1 khác qua tỉnh Đăk Lăk (km1253+100) cũng bị hư hỏng do mưa lũ, đến chiều 22/11 đã thông một làn và đang tiếp tục được khắc phục. Riêng quốc lộ 1 qua tỉnh Gia Lai đã thông xe toàn bộ, giảm áp lực giao thông trên tuyến.

Trong khi đó, tại khu vực Quảng Ngãi, giao thông trên quốc lộ 1 đang bị gián đoạn do sạt lở, đang được thi công sửa chữa. Dự kiến đến 17h ngày 23/11, khu vực này sẽ cho thông xe một làn. Hiện, xe được phân luồng đi tránh vào đường địa phương.

Ngoài quốc lộ 1, nhiều tuyến khác ở khu vực Khánh Hòa, Đăk Lăk, Lâm Đồng, đang bị chia cắt do sạt lở. Trong đó, sau sự cố lớn tại đèo Khánh Lê, tuyến quốc lộ 27C nối Đà Lạt - Nha Trang đã đóng từ hôm 17/11. Lực lượng chức năng điều tiết xe theo hai hướng: từ Khánh Hòa đi quốc lộ 1 - quốc lộ 27 - cao tốc Liên Khương - Prenn lên Đà Lạt; hoặc quốc lộ 1 - quốc lộ 26 - quốc lộ 27. Tuy nhiên, hôm nay các trục đường đều có nhiều đoạn ngập sâu, hư hỏng, khiến CSGT phải linh hoạt hạn chế xe, dẫn đến ùn tắc tại nhiều điểm.

Xe ùn dày đặc trên quốc lộ 1 đoạn qua phường Đông Hòa (Phú Yên cũ), Đăk Lăk, trưa 22/11. Ảnh: Thanh Tùng

Ở hướng lên Lâm Đồng, đoạn sạt lở 70 m trên đèo Mimosa (quốc lộ 20) chưa thể khắc phục, nên toàn bộ xe được phân luồng qua quốc lộ 20, 27 và đường ĐT.725. Quốc lộ 27 trở thành tuyến chủ lực nối Phan Rang - Đà Lạt, gây quá tải do lượng xe dồn về quá lớn.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, những ngày qua mưa lũ đặc biệt lớn đã gây ngập lụt, sạt lở nghiêm trọng, làm gián đoạn giao thông tại hàng trăm vị trí trên các tuyến quốc lộ qua miền Trung. Các đơn vị đã huy động tối đa nhân lực, thiết bị khắc phục, nhưng do thiệt hại quá lớn và xảy ra trên diện rộng, đến hôm nay vẫn còn hơn 10 điểm ngập sâu, tắc đường.

Hiện lực lượng quản lý đường bộ tiếp tục bố trí người trực 24/24 tại các vị trí trọng yếu để hướng dẫn, phân luồng và cảnh báo người dân qua lại các khu vực nguy hiểm. Với những điểm nước đã rút bớt, các đơn vị sẽ điều tiết cho xe chạy từng phần, nhằm giảm ùn tắc và bảo đảm an toàn.

Giang Anh