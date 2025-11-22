Ùn tắc hàng chục km trên các quốc lộ qua miền Trung

Trưa 22/11, quốc lộ 1, 27C, 20 và nhiều tuyến qua Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng bị ngập sâu, sạt lở, khiến giao thông gián đoạn, xe ùn ứ kéo dài hàng chục km.

Từ sáng sớm, khu vực phía bắc đèo Cả qua Đắk Lắk (Phú Yên cũ) ngập nặng, quốc lộ 1 hư hỏng nên CSGT phải tạm đóng đường để đảm bảo an toàn. Quốc lộ 27C nối Nha Trang – Đà Lạt cũng bị phong tỏa do sạt lở hàng loạt vị trí ở Khánh Hòa.

Sau sự cố lớn tại đèo Khánh Lê, tuyến 27C đã đóng từ 17/11. Lực lượng chức năng điều tiết phương tiện theo hai hướng: từ Khánh Hòa đi quốc lộ 1 - quốc lộ 27 – cao tốc Liên Khương - Prenn lên Đà Lạt; hoặc quốc lộ 1 - quốc lộ 26 - quốc lộ 27. Tuy nhiên cả hai trục đường đều có nhiều đoạn ngập sâu, hư hỏng, buộc phải hạn chế xe, dẫn đến ùn tắc tại nhiều điểm.

Kẹt xe hơn 20 km trên quốc lộ 1 đoạn qua khu vực Đèo Cả, Đăl Lăk, trưa 22/11. Ảnh: Thanh Tùng

Ở hướng lên Lâm Đồng, đoạn sạt lở 70 m trên đèo Mimosa (quốc lộ 20) chưa thể khắc phục, nên toàn bộ phương tiện phải phân luồng qua quốc lộ 20, 27 và đường ĐT.725. Quốc lộ 27 đang trở thành tuyến chủ lực nối Phan Rang – Đà Lạt, gây quá tải do lượng xe dồn về quá lớn.

Tại Khánh Hòa, CSGT triển khai điều tiết trên bốn nút giao cao tốc từ Phan Thiết đến Nha Trang. Trên cao tốc Phan Thiết – Vĩnh Hảo (hướng Nam – Bắc), xe được đưa ra quốc lộ 1 tại nút Ba Bàu (km 234). Trên cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, xe rẽ ra quốc lộ tại nút giao Phan Rang (km 92). Các xe đi cao tốc Nha Trang – Cam Lâm được điều tiết ra nút Suối Dầu (km 15); còn cao tốc Vân Phong – Nha Trang rẽ ra quốc lộ 26 tại km 332.

CSGT Khánh Hòa khuyến cáo tài xế chủ động cập nhật thông tin để chọn lộ trình phù hợp, tránh dồn ứ toàn bộ về một điểm.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, đến 10h cùng ngày còn 17 vị trí tắc đường và ngập sâu trên các quốc lộ miền Trung, tập trung nhiều nhất ở Khánh Hòa. Lực lượng chức năng đang túc trực 24/24, tiếp tục điều tiết giao thông và xử lý sự cố.

Nhóm phóng viên