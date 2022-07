Thông tin về kiến trúc sư thiết kế nhà hát Opera Hà Nội

Renzo Piano là "cha đẻ" của các công trình biểu tượng như trung tâm Georges Pompidou ở Paris (Pháp) hay The Shard ở London (Anh).

Nhà hát Opera Hà Nội đang được TP Hà Nội quy hoạch xây dựng tại khu vực Hồ Tây với nguồn vốn xã hội hóa. Công trình do Renzo Piano - kiến trúc sư người Italy thiết kế.

Trong một bài phỏng vấn năm 2018, CNN mô tả Renzo Piano là "một người Italy quyến rũ", sự quyến rũ ấy toát lên bởi sự niềm nở, dễ gần và đặc biệt, ông không phải một người thích khoa trương hay thích được ca tụng. Với vai trò là tác giả của hàng loạt công trình nổi tiếng, ông được giới chuyên môn và truyền thông quốc tế nhắc tên như một ngôi sao của kiến trúc hiện đại.

Vị kiến trúc sư có tầm ảnh hưởng lớn

Renzo Piano sinh năm 1937 ở Genoa (Italy). Ngay từ khi còn trẻ, ông cùng cộng sự của mình - Richard Rogers vượt qua hơn 600 đối thủ trên khắp thế giới, trong đó có nhiều kiến trúc sư nổi tiếng để giành quyền thiết kế trung tâm Georges Pompidou - công trình tâm huyết của cựu Tổng thống Pháp Georges Pompidou, đặt tại Paris. Sau này, ông còn cống hiến nhiều tác phẩm lớn như The Shard ở London (Anh); tòa nhà trụ sở của The New York Times tại New York (Mỹ); nhà hát Parco della Musica Auditorium (Italy)...

Kiến trúc sư Renzo Piano. Ảnh: WSJ

Không chỉ là kiến trúc sư nổi tiếng, Renzo Piano còn được biết đến với những triết lý thiết kế luôn tôn vinh các giá trị văn hoá, lịch sử. Ông từng thiết kế một bệnh viện nhi ở Uganda với chất liệu từ đất sét đỏ, gỗ, cát sỏi... những chất liệu khiến ông xúc động khi tới đất nước này. Tại Italy, ông thành lập nhóm kiến trúc sư trẻ G124 để xây dựng những công trình nhằm khôi phục các vùng ngoại ô. Sau sự cố sập cầu Morandi, ông dành tặng cho quê hương bản thiết kế cây cầu mới bắc qua sông Polcevera và dành cả năm để trực tiếp giám sát thi công.

Tòa nhà The Shard ra đời năm 2012. Ảnh: Shutterstock

Với những đóng góp đó, Renzo Piano là người Italy đầu tiên có mặt trong Top 100 người có sức ảnh hưởng nhất thế giới, do thời báo Time bình chọn năm 2006. Ông cũng nhận nhiều giải thưởng danh giá trong suốt 60 năm sự nghiệp như Pritzker Prize - được xem là giải Nobel của ngành kiến trúc.

Những công trình nổi tiếng của Renzo Piano

Trung tâm văn hóa Jean Marie Tjibaou do Renzo Piano thiết kế tại New Caledonia mang dáng dấp của những cánh buồm bằng gỗ cao vút lên trời. Mười "cánh buồm" ẩn hiện, hòa mình trong môi trường tự nhiên trên đảo Tinu, nhưng có một cấu tạo rất chắc chắn để có thể chịu đựng được những cơn bão có sức gió trên 240 km mỗi giờ.

Lấy cảm hứng từ cội nguồn văn hoá của người Kanak, Renzo Piano không chỉ sử dụng vật liệu địa phương - gỗ iroko, mà còn áp dụng các kỹ thuật xây dựng truyền thống để tạo nên một công trình được kết hợp giữa kiến trúc hiện đại và yếu tố xanh.

Thiết kế của Jean Marie Tjibaou hài hòa với thiên nhiên, cho phép ánh nắng chan hòa bên không gian bên trong. Ảnh: Shutterstock

Tại Italy, Renzo đã khai sinh ra khu phức hợp âm nhạc thính phòng Parco della Musica, nơi không chỉ làm phong phú thêm di sản văn hóa của thành Rome, mà còn tái thiết lại cả một vùng đất. Năm 2007, có hơn 730 sự kiện được tổ chức tại đây và lượng khách đạt gần 530.000 lượt. Ngày nay, Parco della Musica ghi dấu ấn với người dân địa phương cũng như khách du lịch bởi nhiều sự kiện văn hoá nghệ thuật lớn được tổ chức tại đây hàng năm.

Ở độ tuổi 83, Renzo Piano vẫn tiếp tục cống hiến với thiết kế của công trình nhà hát Opera đặt tại trung tâm Hà Nội - thủ đô của Việt Nam.

Phối cảnh vẻ đẹp của nhà hát Opera thay đổi vào mỗi khoảnh khắc trong ngày, tương ứng với màu sắc của nền trời, của mặt hồ. Ảnh: UBND quận Tây Hồ

Từng ấp ủ 40 năm nghiên cứu công nghệ kết cấu vỏ mỏng, vị kiến trúc sư người Italy này tiết lộ mong muốn lần đầu tiên ứng dụng công nghệ này vào mái vòm nhà hát Opera Hà Nội. Trong hình dáng gợi nhắc những con sóng trên mặt nước Hồ Tây, mái vòm nhà hát mang vẻ đẹp mềm mại, thơ mộng và đậm nét đương đại. Phần mái vòm cũng được sử dụng hiệu ứng ngọc trai, giúp những khoảnh khắc thay đổi của thời gian như bình minh, hoàng hôn trên mặt nước Hồ Tây được phản chiếu và tạo vẻ đẹp riêng có.

Thu Hương