Hơn 10.000 thí sinh tranh suất làm giáo viên ở TP HCM

TP HCMKhoảng 10.170 ứng viên vào vòng thi thực hành, cạnh tranh hơn 5.700 suất làm giáo viên từ mầm non đến THPT.

Ngày 23/9, ông Tống Phước Lộc, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, cho biết nhận được gần 10.600 hồ sơ dự tuyển giáo viên năm nay. Trong đó, hơn 10.000 thí sinh đủ điều kiện vào vòng thi thực hành hôm 27-28/9.

Bài thi diễn ra trong 30 phút, kiểm tra kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp của ứng viên, căn cứ vị trí việc làm. Sở sẽ xét theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu với người đạt tối thiểu 50/100 điểm.

Phần thi thực hành diễn ra theo trình tự: bốc thăm đề; ghi chép nội dung trình bày vào phiếu (15 phút); nộp phiếu; trình bày kiến thức và minh họa kỹ năng theo nội dung đã nộp và trả lời các câu hỏi của hội đồng (15 phút).

Ông Lộc lưu ý ứng viên nêu rõ yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực ở mỗi bài học, từ đó giới thiệu kỹ thuật, phương pháp, đồ dùng dạy học sẽ sử dụng.

TP HCM hiện có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước với hơn 2,5 triệu học sinh. Trước thềm năm học mới, Sở thông báo tuyển hơn 5.700 giáo viên từ mầm non đến THPT. Mỗi ứng viên được đăng ký một nguyện vọng.

Cô trò trường Tiểu học Bùi Văn Mới, phường Phước Long, tháng 9/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Năm học 2024-2025, cả nước có hơn 1,26 triệu giáo viên từ mầm non đến hết lớp 12, còn thiếu khoảng 120.000 người.

Tình trạng thiếu giáo viên đã diễn ra nhiều năm nay, ở hầu hết tỉnh, thành. TP HCM trong nhóm thiếu nhiều nhất. Dù vậy, nhiều vị trí giáo viên Tin học, Tiếng Anh có lúc không ai nộp hồ sơ hoặc trúng tuyển nhưng không nhận việc.

Năm nay, lần đầu Sở Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì tuyển dụng, điều động giáo viên ở tất cả bậc học. Việc này được cho giúp giải quyết tình trạng thừa - thiếu cục bộ ở địa phương. Trước kia, Sở chỉ tuyển dụng với cấp THPT, các bậc học khác do UBND quận, huyện (giờ là cấp xã) thực hiện.

Lệ Nguyễn