Thông tin gì phải công khai với khách đi taxi từ ngày 25/3?

Tôi nghe nói từ ngày 25/3, người lái taxi phải công bố thông tin quan trọng trên xe để hành khách được biết, vậy đó là gì? (Bá Tường)

Luật sư tư vấn

Căn cứ khoản 8 điều 1 Thông tư 02/2021/TT-BGTVT (có hiệu lực từ 25/3), xe taxi phải được niêm yết thông tin sau:

Thứ nhất, hai bên cánh cửa xe, ngoài việc niêm yết thông tin tên, số điện thoại và biểu trưng (logo) của doanh nghiệp, hợp tác xã như quy định hiện hành tại Thông tư 12/2020/TT-BGTVT còn phải niêm yết bảng giá cước đã kê khai theo mẫu quy định.

Thứ hai, bên trong xe ngoài việc niêm yết bảng giá cước tính tiền theo km, giá cước tính tiền cho thời gian xe phải chờ đợi theo yêu cầu của hành khách và các chi phí khác (nếu có) mà hành khách phải trả như quy định hiện hành tại Thông tư 12/2020 thì còn phải niêm yết bảng giá cước đã kê khai theo mẫu quy định.

Thứ ba, bổ sung quy định mới với trường hợp xe taxi sử dụng phần mềm tính tiền còn phải hiển thị trên giao diện dành cho hành khách bảng giá cước đã kê khai theo mẫu quy định.

Theo tôi, việc bổ sung các quy định mới nêu trên sẽ đảm bảo được quyền lợi của hành khách, như là giúp biết được giá cước trước khi lên xe (tránh sự bị động về giá cước).

Thông tư 02/2021/TT-BGTVT, tiếp tục giữ nguyên quy định như hiện nay về việc taxi phải có Bảng hướng dẫn về an toàn giao thông và thoát hiểm cho hành khách, hướng dẫn cài dây an toàn (nếu có); hướng dẫn đóng, mở cửa xe đảm bảo an toàn.

Luật sư Phạm Thanh Hữu

Đoàn luật sư TP HCM