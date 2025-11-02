Thông tin cụ bà 'mấy ngày không ăn uống trong mùa lụt' sai sự thật

Đà NẵngTài khoản Facabook đăng video cụ bà chảy nước mắt khi ăn bánh, cho rằng bà nhiều ngày không ăn uống trong mùa lụt, nhưng công an xác định thông tin này sai sự thật.

Ngày 2/11, Công an xã Xuân Phú cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý cá nhân đăng tải thông tin không đúng sự thật liên quan đến cụ bà 73 tuổi, trú thôn Phù Sa, được lan truyền trên mạng xã hội.

Một ngày trước, người phụ nữ 28 tuổi ở cùng địa phương đăng lên Facebook video cho rằng bà cụ bị ngập lụt nhiều ngày và "không có gì ăn uống", khiến dư luận xôn xao.

Công an điều tra, triệu tập người này làm việc. Chị thừa nhận đã đăng tải nội dung sai lệch, gây hiểu nhầm và sau đó đăng thông tin đính chính. Thực tế, cụ bà ăn bánh và khóc do ở một mình, tuổi già tủi thân, không phải vì đói ăn nhiều ngày. Chị mong mọi người không tiếp tục chia sẻ video để tránh ảnh hưởng các tình nguyện viên.

Công an xã khẳng định video chứa thông tin sai sự thật. Trong mưa lũ, bà cụ đã được chính quyền và các mạnh thường quân hỗ trợ đầy đủ lương thực, nước uống, sữa, mì tôm và nhu yếu phẩm.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân không đăng tải, chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng trong thời điểm thiên tai để tránh gây hoang mang, ảnh hưởng công tác cứu trợ.

Mưa lũ những ngày qua khiến TP Đà Nẵng thiệt hại nặng, 10 xã bị cô lập hoàn toàn, 29 xã ngập sâu. Đây là đợt lũ lịch sử mới kể từ năm 1964. Nhiều khu vực hạ du sông Vu Gia - Thu Bồn nước dâng 2,5 m tính từ mặt đường.

Ngọc Trường