Thông thật giá rẻ 'cháy hàng'

Thông thật nhập khẩu từ Nga, Đan Mạch cao 70 cm đến 1,2 m có giá 600.000 đến 2 triệu đồng, đã "cháy hàng" tại nhiều nơi.

Còn gần một tháng mới đến Noel, thị trường cây thông Giáng sinh đã sôi động với nhiều lựa chọn từ thông giả, tùng thơm đến thông thật nhập khẩu. Các sản phẩm cành thông tươi và cây nhỏ dưới 1 m rất hút khách, nhiều cửa hàng đã hết từ giữa tháng 11.

Ghi nhận của VnExpress cho thấy năm nay cây thông thật được nhập chủ yếu từ Nga, Đan Mạch và Hà Lan, có giá từ 600.000 đồng đến 20 triệu đồng tùy kích cỡ.

Giá thông Nga hiện tăng khoảng 15% so với năm ngoái do chi phí vận chuyển và nguyên liệu leo thang, nhưng vẫn thấp nhất trong các loại thông nhập khẩu về Việt Nam. Do đó, loại này đang rất hút khách.

Chị Phương, chủ cửa hàng bán thông tươi nhập khẩu ở Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội, cho biết nhập 1.000 cây thông Nga với kích thước từ 70 cm đến 4 m. Loại thông này giữ nguyên bầu đất, chưng được 3 tháng, nếu chăm sóc tốt có thể tái sử dụng một năm. Cây cao 70 cm có giá 600.000 đồng, còn cây cao 4 m là 15 triệu đồng.

"Hàng về hai tuần đã bán hết. Nhiều khách muốn đặt thêm nhưng chúng tôi không nhập được do nguồn cung giới hạn", chị Phương nói.

Thông tươi nhập khẩu từ Nga. Ảnh: Trần Phương

Với thông từ Đan Mạch và Hà Lan loại cao 100-120 cm có giá từ 2 đến 2,5 triệu đồng; các kích cỡ lớn hơn từ 125-245 cm dao động 2,5 đến 9 triệu đồng. Các mức này giảm 10-15% so với cùng kỳ năm ngoái nên sức mua cũng tăng mạnh.

Ông Thanh, chủ cửa hàng hoa nhập khẩu ở quận 1, TP HCM, cho hay cửa hàng nhập 700 cây thông thật, trong đó loại cao 100-120 cm chiếm 30% đã được tiêu thụ hết từ ngày 22/11.

"Kinh tế khó khăn, nhiều người chọn thông nhỏ và trung bình để tiết kiệm", ông Thanh nhận định.

Theo các doanh nghiệp nhập khẩu, nhu cầu thông tươi tại Nga năm nay rất lớn, nhất là khi người dân nước này ưu tiên tiêu thụ hàng trong nước vì vận chuyển quốc tế gặp khó, dẫn đến nguồn xuất khẩu sang Việt Nam hạn chế khiến nhiều nơi "cháy hàng" sớm.

Trong khi đó, các nhà cung cấp Đan Mạch và Hà Lan đẩy mạnh xuất khẩu do nhu cầu châu Âu giảm nhẹ, giúp thông thật tại Việt Nam có giá giảm 10-15% so với cùng kỳ 2023.

Chị Minh Hạnh, một khách hàng tại quận 2, TP HCM, nói thường mua thông nhựa, nhưng năm nay quyết định đổi sang thông thật vì cảm giác tươi mới, thơm tự nhiên. Loại nhỏ giá vài trăm nghìn, phù hợp với nhà nhỏ.

Thông thật từ Nga có kích cỡ từ 70 cm tại vườn nhà chị Phương. Ảnh: Trần Phương

Ngoài thông nhập khẩu, các sản phẩm cây thật khác như tùng thơm, cành thông tươi cũng được ưa chuộng. Chị Uyên Đan, chủ cửa hàng cây cảnh tại quận 3, TP HCM, cho biết cành thông tươi ngày càng phổ biến, giá từ 120.000 đến 150.000 đồng cho hai cành, giảm một nửa so với năm ngoái. Nhiều nhân viên văn phòng mua 2-5 nhánh để trang trí bàn làm việc, giúp doanh số cửa hàng chị tăng 30% so với năm ngoái.

Tùng thơm cũng rất hút khách, đặc biệt với dân văn phòng. Loại chưa trang trí giá từ 150.000 đến 300.000 đồng cho cây cao 50-80 cm. Nếu trang trí đơn giản, giá từ 200.000 đến 500.000 đồng. Những cây trang trí cầu kỳ có thể lên tới 1 triệu đồng.

Xu hướng dùng thông thật thay thế thông giả ngày càng phổ biến. Kích cỡ nhỏ và trung bình được ưa chuộng trong bối cảnh kinh tế khó khăn. Ngoài ra, sự điều chỉnh giá từ Đan Mạch và Hà Lan lại tạo cơ hội để các nhà kinh doanh đáp ứng tốt hơn nhu cầu mùa lễ hội.

Thi Hà