Thống nhất một đầu mối đảm bảo an toàn thực phẩm

Ban Bí thư yêu cầu sớm kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước theo hướng thống nhất một đầu mối đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm từ trung ương tới địa phương.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn lương thực, thực phẩm trong tình hình mới.

Theo đó, công tác an toàn thực phẩm còn nhiều bất cập, trong đó có mô hình quản lý chưa đồng bộ, hiệu quả thấp; sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước chưa chặt chẽ, nhiều kẽ hở. Nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định. Tình trạng buôn lậu thực phẩm qua biên giới, quảng cáo sai sự thật, lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, kích thích tăng trưởng diễn biến phức tạp. An toàn thực phẩm khu công nghiệp, trường học chưa đảm bảo.

Vì vậy, Ban Bí thư nêu rõ, với tầm quan trọng của công tác đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm, đồng thời với việc thống nhất một đầu mối quản lý, cần phân định rõ trách nhiệm của các ngành. Việc phân cấp cần khoa học, hiệu quả; khắc phục chồng chéo, buông lỏng. Cán bộ làm công tác đảm bảo an toàn thực phẩm sẽ được nâng cao năng lực và có chế độ phù hợp.

Rau tại chợ truyền thống ở TP HCM. Ảnh:Quỳnh Trần

Ban Bí thư yêu cầu các cơ quan xây dựng quy chuẩn kỹ thuật, kiểm nghiệm, truy xuất rõ nguồn gốc. Nhà nước sẽ hỗ trợ hộ gia đình, hợp tác xã, doanh nghiệp xây dựng chuỗi thực phẩm an toàn. Cơ sở dữ liệu về an toàn thực phẩm được xây dựng, liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành.

Ban Bí thư giao Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo tổng kết Luât An toàn thực phẩm và nghiên cứu kiện toàn bộ máy quản lý theo hướng thống nhất một đầu mối.

Luật An toàn thực phẩm năm 2010 quy định, trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm ở Trung ương thuộc về ba bộ là Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương.

Bộ Y tế quản lý an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh đối với phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, thực phẩm chức năng.

Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý quá trình sản xuất, thu gom, giết mổ, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh đối với ngũ cốc, thịt và các sản phẩm từ thịt; thủy sản và sản phẩm thủy sản; rau, củ, quả và sản phẩm rau, củ, quả; trứng và các sản phẩm từ trứng; sữa tươi nguyên liệu, mật ong và các sản phẩm từ mật ong, thực phẩm biến đổi gen, muối.

Bộ Công Thương quản lý quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh đối với các loại rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột và tinh bột.

Viết Tuân