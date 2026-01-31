Thống đốc trẻ nhất Nhật Bản gây sốt vì ngoại hình điển trai

Takato Ishida, 35 tuổi, gây chú ý khi trở thành thống đốc trẻ tuổi nhất Nhật Bản với gương mặt điển trai và kinh nghiệm làm việc phong phú.

Takato Ishida, ứng viên độc lập, giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Thống đốc tỉnh Fukui ngày 25/1 khi vượt qua hai đối thủ giàu kinh nghiệm tại một trong những tỉnh có quan điểm chính trị bảo thủ nhất đất nước.

Ông có hai bằng cử nhân ngành Truyền thông Quốc tế tại Đại học Kansai Gaidai và ngành Quốc tế học ở Đại học Pacific. Thống đốc 35 tuổi tốt nghiệp thạc sĩ khoa học về Đối ngoại tại Đại học Georgetown, Mỹ, năm 2018.

Thống đốc Takato Ishida. Ảnh: Instagram/Ishida.Takato

Takato gia nhập Bộ Ngoại giao Nhật Bản năm 2015, từng đảm nhận vai trò Phó Lãnh sự tại Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản ở Melbourne. Ông từ chức ở Bộ Ngoại giao vào tháng 12/2025 để ra tranh cử.

Takato có hai em, cha là bác sĩ phẫu thuật từng làm việc tại London. Hiện chưa có thông tin về việc ông đã kết hôn hay chưa. Video trên tài khoản mạng xã hội của Thống đốc tỉnh Fukui cho thấy ông sống một mình.

"Đây có phải lần đầu tiên trong lịch sử nước Nhật có một thống đốc vừa trẻ vừa đẹp trai như thế?", người dùng YouTube có tên Amazonsos4362 viết.

"Trời ơi tôi phải đến tỉnh Fukui ngay mới được", một người khác viết.

Các bình luận khác nhận xét ông Takato "tuổi trẻ tài cao" và chiến thắng của ông mang lại luồng gió trẻ trung cho đội ngũ thống đốc trên khắp nước Nhật.

"Cổ ông ấy to khỏe, cơ bắp rắn chắc vạm vỡ. Tôi cho rằng ông ấy rất chú trọng rèn luyện sức khỏe", một người bình luận.

Tân Thống đốc tỉnh Fukui họp báo ngày 26/1. Ảnh: Kyodo

Takato gây tranh cãi trong chiến dịch tranh cử sau khi nói rằng Nhật Bản là một quốc gia "đồng nhất về sắc tộc" trong video trên mạng xã hội. Sau chiến thắng, ông giải thích rằng câu nói này nhằm phản đối chính sách nhập cư "vô tội vạ" chứ không có ý phủ nhận sự tồn tại của các nhóm dân tộc thiểu số như người Ainu.

Trong khi đó, các đối thủ chính trị của Takato cho rằng cử tri bầu cho ông đang chạy theo chủ nghĩa dân túy và phân biệt chủng tộc. Họ mỉa mai rằng ông Takato nổi tiếng nhờ hình ảnh hơn là chính sách mà ông đưa ra.

Tuy nhiên, những người ủng hộ vẫn coi ông là biểu tượng cho sự thay đổi thế hệ và là tấm gương phản chiếu sự thất vọng của cử tri đối với các tầng lớp chính trị tinh hoa cũ. Cuộc bầu cử được tổ chức sau khi thống đốc tiền nhiệm từ chức vì cáo buộc quấy rối tình dục nhân viên.

"Chiến thắng này đại diện cho sự chuyển giao sang thế hệ tiếp theo", tài khoản có tên 7king206 bày tỏ. "Người dân tỉnh Fukui đã quyết định sáng suốt. Mặc dù thế hệ trẻ đang ngày càng ít đi, họ vẫn chọn con đường cải cách, không giữ quan điểm bảo thủ".

Thống đốc trẻ nhất Nhật Bản gây sốt vì ngoại hình điển trai Một ngày của Takato Ishida trong video đăng ngày 9/1 trên tài khoản mạng xã hội. Video: Instagram/Takato Ishida

Hồng Hạnh (Theo Japan Today, 8days)