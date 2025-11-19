Thống đốc tỉnh Kanagawa gây chú ý khi tái hiện hit "Blue Light Yokohama" bằng tiếng Việt trong MV thúc đẩy giao lưu văn hóa Việt - Nhật.

Giới chức tỉnh Kanagawa tuần trước công bố video ca nhạc (MV) Blue Light Yokohama phiên bản tiếng Việt do Thống đốc Kuroiwa Yuji trình bày. Đây là dự án âm nhạc mang tính ngoại giao văn hóa, do giới chức tỉnh Kanagawa phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Hiệp hội Văn hóa Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam tại Nhật Bản (BETORAKU) và Hội Cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội tại Nhật Bản (BKS) thực hiện.

Ca khúc Blue Light Yokohama từng là bản hit lớn tại Nhật Bản trong thập niên 1960, gắn liền với hình ảnh thành phố cảng Yokohama, tỉnh Kanagawa. MV ca khúc lời Việt được triển khai với mong muốn giới thiệu dòng nhạc J-pop của Nhật Bản đến gần hơn với người Việt, theo TTXVN.

Thống đốc Nhật hát bản hit 'Blue Light Yokohama' lời Việt Thống đốc Kuroiwa Yuji hát Blue Light Yokohama lời Việt. Video: YouTube/Ohana Group

MV được quay tại nhiều địa điểm biểu tượng của Yokohama như khu vực Minato Mirai 21, đại lộ Nihon, sân thượng tòa thị chính tỉnh Kanagawa và công viên Yamashita.

Thống đốc Kuroiwa Yuji gần đây có nhiều nỗ lực thúc đẩy giao lưu văn hóa Việt - Nhật. Ông là người khởi xướng Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa kể từ năm 2015, là sự kiện cầu nối quan trọng giữa hai nước, thu hút hàng chục nghìn lượt khách mỗi năm.

Ông Yuji đã nhiều lần thăm Việt Nam nhằm mở rộng hợp tác giữa Kanagawa và các địa phương Việt Nam trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, du lịch, giáo dục, giao lưu văn hóa.

