Thống đốc Nhật Bản kêu gọi điều quân đội trấn áp gấu

Thống đốc tỉnh Akita kêu gọi quân đội điều lực lượng đến bảo vệ người dân khỏi làn sóng gấu tấn công người "chưa từng có".

Thống đốc tỉnh Akita Kenta Suzuki hôm nay nói với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi rằng "mạng sống của người dân trong tỉnh đang gặp nguy hiểm nếu không có sự giúp đỡ của Lực lượng Phòng vệ (SDF)".

"Các vụ tấn công nhắm vào cổ và mặt rất phổ biến. Tình hình thực sự nghiêm trọng", ông Suzuki nói, cho biết gấu hiện không chỉ xuất hiện ở vùng núi mà còn ở các khu vực thành thị trong tỉnh, khiến cuộc sống thường nhật của người dân bị gián đoạn.

Ông Koizumi, mới được bổ nhiệm, đáp lại rằng chính phủ sẽ "tận dụng tối đa năng lực và thẩm quyền" để khôi phục an ninh.

Thống đốc Suzuki (trái) và Bộ trưởng Koizumi tại cuộc họp ở Tokyo hôm nay. Ảnh: AFP

Ông Suzuki kêu gọi quân đội hỗ trợ sau vụ gấu tấn công ở Akita ngày 24/10, khiến một người chết, ba người bị thương.

Giới chức Akita đã ghi nhận 54 người thương vong do gấu tấn công trong năm nay, tăng so với 11 người năm ngoái, trong khi số vụ chạm trán tăng gấp 6 lần lên hơn 8.000 vụ.

Trong bài đăng cuối tuần, Thống đốc Suzuki cũng cho biết tỉnh đã bắt đầu phân phối "chai xịt chống gấu" dọc các tuyến đường đến trường cho các em nhỏ.

Cảnh sát tỉnh Miyagi tìm kiếm nạn nhân bị gấu tấn công ngày 4/10. Ảnh: Reuters

Số lượng gấu gia tăng và tình trạng suy giảm dân số ở các vùng nông thôn đang khiến con người ngày càng tiếp xúc gần hơn với gấu ở Nhật Bản. Nhiều vụ chạm trán xảy ra ở các thị trấn, làng mạc, khi loài vật này kiếm ăn, đôi khi vào nhà dân, siêu thị.

Gấu đen Nhật Bản sinh sống ở hầu hết khu vực của nước này. Gấu đen có thể nặng tới 140 kg, trong khi gấu nâu ở Hokkaido có thể nặng tới 400 kg.

Đức Trung (Theo AFP, Reuters)