Thống đốc Mỹ thắng 1,4 triệu USD ở sòng bài

Thống đốc Illinois JB Pritzker, người cũng là tỷ phú, thắng 1,4 triệu USD khi chơi blackjack ở Las Vegas và dự định quyên góp từ thiện số tiền này.

Thống đốc bang Illinois, JB Pritzker, xác nhận về khoản thắng cờ bạc trị giá 1,4 triệu USD trong tờ khai thuế liên bang tuần này. Ông Pritzker hôm 16/10 nói với phóng viên rằng ông đã cùng vợ và bạn bè đi nghỉ tại thành phố Las Vegas, bang Nevada và gặp vận may liên tục khi chơi blackjack ở sòng bạc.

"Tôi vô cùng may mắn. Thành thật mà nói, phải cực kỳ may mắn mới có thể rời sòng bạc với phần tiền thắng trong tay", ông cho hay.

Thống đốc Illinois JB Pritzker tại thành phố Chicago ngày 25/8. Ảnh: AP

Ông Pritzker rất thích chơi bài. Giải đấu từ thiện Chicago Poker Challenge do ông tổ chức đã quyên góp được hàng triệu USD cho Bảo tàng và Trung tâm Giáo dục về thảm họa diệt chủng người Do Thái. Ông cho biết khoản thắng ở Las Vegas là "con số ròng" sau khi trừ đi khoản đã thua. Pritzker từ chối tiết lộ những lá bài giúp ông giành phần thắng.

"Bất kỳ ai từng chơi bài ở sòng bạc đều nhận thấy họ thường chơi quá lâu và đốt sạch số tiền mình đã thắng. Tôi may mắn rời đi trước khi điều đó xảy ra", ông Pritzker nói.

Ông Pritzker, thuộc đảng Dân chủ, đang đảm nhận nhiệm kỳ Thống đốc thứ hai và dự định tranh cử nhiệm kỳ thứ ba vào năm 2026. Phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của Pritzker cho biết ông dự định quyên góp số tiền thắng ở Las Vegas cho một tổ chức từ thiện.

Ông thừa kế chuỗi khách sạn Hyatt, có giá trị tài sản ròng 3,9 tỷ USD, được xếp hạng 382 trong danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ của tạp chí Forbes. Gia đình Pritzker báo cáo thu nhập 10,66 triệu USD trong năm 2024, chủ yếu từ cổ tức và lãi vốn. Họ đã nộp 1,6 triệu USD tiền thuế cho khoản thu nhập chịu thuế 5,87 triệu USD.

Ông từng được cân nhắc vị trí phó tướng cho bà Kamala Harris trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024.

Thống đốc Illinois cũng được xem là ứng viên tiềm năng cho bầu cử tổng thống năm 2028. Ông đã dùng tài sản cá nhân để tài trợ cho các đảng viên Dân chủ cũng như những hoạt động liên quan, trong đó có chiến dịch bảo vệ quyền phá thai.

Huyền Lê (Theo AP)