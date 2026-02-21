Thống đốc Mỹ đòi chính quyền ông Trump hoàn 9 tỷ USD tiền thuế

Thống đốc bang Illinois yêu cầu chính quyền Tổng thống Trump hoàn tiền thuế cho người dân Mỹ sau phán quyết mới của Tòa án Tối cao.

Thống đốc JB Pritzker ngày 20/2 gửi thư tới Tổng thống Mỹ Donald Trump, yêu cầu bồi hoàn gần 9 tỷ USD cho các gia đình ở bang Illinois, sau khi Tòa án Tối cao ra phán quyết bác bỏ quyền viện dẫn Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) để áp thuế nhập khẩu của Nhà Trắng.

"Các loại thuế của ngài đã gây hậu quả nặng nề với nông dân, khiến các đồng minh của chúng ta phẫn nộ và đẩy giá thực phẩm tăng vọt", ông Pritzker, thành viên đảng Dân chủ, viết trong thư, cảnh báo sẽ có thêm hành động pháp lý nếu không được bồi hoàn.

Ông Pritzker yêu cầu chính phủ bồi hoàn khoảng 1.700 USD cho mỗi hộ gia đình ở Illinois. Các chuyên gia Đại học Yale ước tính con số này là khoản trung bình mỗi hộ gia đình Mỹ đã phải trả vì thuế quan trong năm ngoái.

Thống đốc Illinois JB Pritzker phát biểu tại Chicago hồi tháng 9/2025. Ảnh: Reuters

Ông Pritzker không phải là người duy nhất muốn chính quyền bồi hoàn tiền thuế cho người dân Mỹ. Trước đó cùng ngày, Thống đốc California Gavin Newsom, cũng thuộc đảng Dân chủ, nói rằng số tiền chính quyền ông Trump thu về từ thuế quan thực chất đến từ túi tiền của cử tri Mỹ và cần phải được hoàn trả.

"Mỗi USD bị thu trái luật phải được hoàn trả ngay lập tức kèm lãi suất. Hãy trả lại tiền", ông Newsom nói, nhưng không nêu con số cụ thể.

Một đảng viên Dân chủ khác là Thống đốc New York Kathy Hochul mô tả các mức thuế của chính quyền ông Trump "giáng đòn vào các gia đình lao động, nông dân và doanh nghiệp nhỏ, làm tăng giá mọi thứ từ thực phẩm đến vật liệu". Tuy nhiên, bà không đưa ra yêu cầu hoàn tiền thuế.

Được công bố hồi tháng 4/2025, các mức thuế đối ứng mà chính quyền ông Trump áp dụng đã thu về hơn 130 tỷ USD từ các nhà nhập khẩu. Ngày 20/2, Tòa án Tối cao phán quyết rằng chính sách thuế quan toàn cầu sâu rộng này là bất hợp pháp.

Quy mô các khoản hoàn trả tiềm năng là rất lớn. Mô hình Ngân sách Penn-Wharton ước tính tổng số tiền hoàn có thể lên tới 175 tỷ USD, dù chưa rõ ai sẽ là người cuối cùng nhận được số tiền này.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hoài nghi việc người dân Mỹ sẽ nhận được khoản bồi hoàn trực tiếp. Chính ông Trump cũng thừa nhận bất kỳ quy trình hoàn tiền nào cũng có thể mất nhiều năm.

Brett Kavanaugh, thẩm phán bảo thủ do ông Trump bổ nhiệm vào Tòa án Tối cao, lưu ý rằng phán quyết ngày 20/2 "không đề cập liệu chính phủ có nên tiến hành hoàn trả hàng tỷ USD đã thu từ các nhà nhập khẩu hay không và nếu có thì bằng cách nào".

Thanh Tâm (Theo AFP)