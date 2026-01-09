Thống đốc Minnesota sẵn sàng triển khai vệ binh giữa căng thẳng với ICE

Thống đốc Tim Walz yêu cầu Vệ binh Quốc gia bang Minnesota sẵn sàng cho lệnh triển khai, khi người dân biểu tình phản đối ICE bắn chết một phụ nữ ở Minneapolis.

"Tôi có một thông điệp rất đơn giản: Chúng tôi không cần thêm bất kỳ sự hỗ trợ nào từ chính quyền liên bang", Thống đốc Tim Walz nói trong cuộc họp báo ngày 7/1, sau khi đặc vụ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) nổ súng bắn chết một phụ nữ ở Minneapolis, bang Minnesota vào sáng cùng ngày.

Vụ nổ súng đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình ở Minneapolis và nhiều thành phố khác tại Mỹ. Người dân Minneapolis tuần hành trên đường phố, ném tuyết vào các đặc vụ ICE, buộc họ phải rút lui.

"Tôi đã phát lệnh cảnh báo sẵn sàng tới Vệ binh Quốc gia Minnesota. Đó là những người lính đã được huấn luyện đầy đủ và sẵn sàng triển khai khi cần thiết", Thống đốc Walz nói. "Minnesota không cho phép cộng đồng của mình bị biến thành công cụ trong một cuộc đối đầu chính trị cấp quốc gia. Chúng tôi sẽ không sập bẫy".

Thống đốc Tim Walz (giữa) họp báo ngày 7/1 về vụ đặc vụ ICE bắn chết cư dân thành phố Minneapolis. Ảnh: Minnesota Reformer

Walz cho biết ông thấu hiểu nỗi tức giận của người dân, nhưng kêu gọi họ phản đối một cách ôn hòa, tránh tạo cớ để chính quyền liên bang có thể triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia, thậm chí là quân đội, tới Minneapolis.

Khi được hỏi liệu Vệ binh Quốc gia Minnesota có thể được triển khai để đối đầu các đặc vụ liên bang hay không, Thống đốc Walz không trả lời trực tiếp. Ông nói việc sử dụng Vệ binh Quốc gia là nhằm bảo vệ người dân Minnesota, "bất kể tình huống nào xảy ra: đó có thể là thiên tai, đại dịch toàn cầu, hay trong trường hợp này là một đặc vụ liên bang hành động vượt thẩm quyền".

Người phát ngôn Vệ binh Quốc gia bang Minnesota cho biết lực lượng này đang tiến hành các bước chuẩn bị cần thiết để "hỗ trợ chính quyền bang bảo vệ tài sản và bảo đảm an toàn công cộng nếu có lệnh", đồng thời khẳng định đến nay chưa có yêu cầu chính thức nào về việc triển khai hỗ trợ.

Thông điệp được ông Walz đưa ra sau khi một đặc vụ ICE bắn chết Renee Nicole Good, 37 tuổi, trong chiến dịch truy quét nhập cư quy mô lớn ở Minneapolis. Cảnh sát Minneapolis thông tin ban đầu cho thấy chiếc xe chặn đường phương tiện của ICE, sau đó bắt đầu di chuyển khi một đặc vụ tiếp cận. Một đặc vụ ICE khác đã bắn ít nhất hai phát súng vào Good ở cự ly gần, khiến cô thiệt mạng.

Đặc vụ ICE bắn chết phụ nữ ở Minnesota Đặc vụ ICE bắn Renee Nicole Good tại phía nam Minneapolis, bang Minnesota. Video: X/Maxnesteras

Bộ An ninh Nội địa Mỹ cáo buộc Good đã tìm cách lao xe vào lực lượng hành pháp, buộc đặc vụ ICE nổ súng để tự vệ. Bộ trưởng DHS Kristi Noem coi đây là "hành động khủng bố nội địa", khẳng định hành động nổ súng của đặc vụ là hợp pháp.

Trong khi đó, Thống đốc Walz gọi đây là hành vi sử dụng vũ lực không cần thiết. Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey cho biết ông đã xem video hiện trường và không tin đặc vụ ICE nổ súng để tự vệ. Ông khẳng định nạn nhân không chủ đích điều khiển xe hướng về phía đặc vụ và bản thân nạn nhân không phải mục tiêu của chiến dịch truy quét nhập cư.

Giới chức bang Minnesota cho biết Cục Điều tra Hình sự thuộc Sở An toàn Công cộng bang đang phối hợp với Cục Điều tra Liên bang (FBI) làm rõ sự việc. Thống đốc Walz cam kết bảo đảm một cuộc điều tra "đầy đủ, công bằng và nhanh chóng" để làm rõ trách nhiệm của những người liên quan.

Thanh Danh (Theo ABC, Fox, Minnesota Reformer)