Thống đốc Illinois chỉ trích việc ông Trump điều quân tới các thành phố

Thống đốc bang Illinois JB Pritzker cho rằng ông Trump điều quân tới các thành phố vì muốn "kiểm soát cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026".

"Ông ấy muốn ngăn cuộc bầu cử năm 2026 hoặc nói thẳng ra là kiểm soát cuộc bầu cử đó. Ông ấy sẽ tuyên bố có vấn đề gì đó với cuộc bầu cử, rồi điều quân đội tới khu vực", Thống đốc bang Illinois JB Pritzker nhắc về Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 31/8.

Cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ sẽ được tổ chức vào ngày 3/11/2026, cử tri bỏ phiếu chọn tất cả 435 ghế ở Hạ viện và 35 trong 100 ghế Thượng viện.

Ông Trump đã điều quân đội tới Los Angeles (bang California) để ngăn các cuộc biểu tình và tới thủ đô Washington để xử lý tình hình tội phạm. Ông tuyên bố đang cân nhắc hành động tương tự ở Baltimore (bang Maryland), Chicago (bang Illinois) và các thành phố khác. Ba bang nói trên đều là thành trì của đảng Dân chủ.

Thống đốc Pritzker nói rằng chính quyền Trump chưa có nỗ lực phối hợp thực hiện những kế hoạch triển khai quân đội như vậy với giới chức Illinois. Ông cảnh báo bất cứ hành động điều quân nào trái với mong muốn của chính quyền bang sẽ là "hành vi xâm phạm".

Thống đốc bang Illinois JB Pritzker tại Chicago hôm 25/8. Ảnh: AFP

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem trước đó tuyên bố sẽ bổ sung nguồn lực cho các hoạt động của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) tại Illinois, thêm rằng vấn đề điều động lực lượng Vệ binh Quốc gia hoặc các lực lượng khác đều tùy thuộc vào Tổng thống Trump.

"Nếu quân đội được điều động cùng với ICE, họ sẽ sớm phải ra tòa, vì điều đó là bất hợp pháp", Thống đốc Pritzker nói.

Thành phố Chicago ở bang Illinois có 2,7 triệu dân, là nơi có số vụ giết người nhiều nhất toàn quốc trong 13 năm qua, với 573 vụ vào năm 2024, dù tỷ lệ tính trên dân số thấp hơn một số thành phố lớn khác như St. Louis, Detroit, Baltimore, thủ đô Washington.

Tình hình tội phạm ma túy, băng đảng, người nhập cư và vô gia cư ở Chicago được cho là khá phức tạp, nhưng Thị trưởng Brandon Johnson cho hay số người chết ở đây đã giảm hơn 30%, số vụ cướp giảm 35% và các vụ nổ súng giảm 40% trong năm nay.

Ngọc Ánh (Theo AFP)