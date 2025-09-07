Thống đốc Illinois cáo buộc ông Trump 'gây chiến' với Chicago

MỹThống đốc Illinois cáo buộc Tổng thống Trump muốn "gây chiến" với Chicago, sau khi ông nói sẽ khiến thành phố hiểu lý do Lầu Năm Góc mang tên Bộ Chiến tranh.

"Chicago sắp hiểu lý do vì sao Bộ Chiến tranh lại có tên gọi như vậy", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social hôm 6/9.

Ông Trump trước đó một ngày ký sắc lệnh đổi tên Bộ Quốc phòng Mỹ thành Bộ Chiến tranh, động thái được cho là nhằm khơi dậy hình ảnh mạnh mẽ của Mỹ, thể hiện tinh thần sẵn sàng chiến đấu của quân đội.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 5/9. Ảnh: AP

JB Pritzker, thống đốc bang Illinois và là thành viên đảng Dân chủ, bày tỏ phẫn nộ trước bài đăng của Tổng thống Trump. Chicago là thành phố trực thuộc bang Illinois.

"Tổng thống Mỹ đang đe dọa gây chiến với một thành phố Mỹ. Đây không phải trò đùa và không hề bình thường", Thống đốc Pritzker viết trên mạng xã hội X, nhấn mạnh Chicago "sẽ không bị hăm dọa".

Những người phản đối ông Trump cùng ngày 6/9 đổ xuống đường phố ở Chicago để biểu tình, giơ các biểu ngữ có dòng chữ như "không Trump, không binh sĩ". Khi đi qua Tháp Trump tại Chicago, đoàn biểu tình đã có cử chỉ khiếm nhã nhằm vào công trình này.

Tổng thống Trump đang tìm cách triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia tới các thành phố do phe Dân chủ lãnh đạo, trong đó có Chicago, nơi ông cáo buộc chính quyền địa phương không thể kiểm soát được tội phạm. Chicago ghi nhận 573 vụ án giết người năm 2024, cao hơn nhiều so với 377 vụ ở New York và 268 vụ ở Los Angeles.

Trước đó, ông Trump đã điều lính Vệ binh Quốc gia và đặc vụ liên bang tới Los Angeles và Washington, động thái vấp phải nhiều sự phản đối và thách thức pháp lý. Những người chỉ trích cho rằng đây là hành động phô trương sức mạnh không cần thiết.

Biểu tình phản đối ông Trump tại Washington hôm 6/9. Ảnh: AP

Ngày 6/9, hàng nghìn người đã tổ chức tuần hành ở trung tâm thành phố Washington, yêu cầu lực lượng liên bang chấm dứt tình trạng "chiếm đóng". Tại Los Angeles, giới chức địa phương đã lên tiếng phản đối các biện pháp bạo lực được các đặc vụ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) sử dụng để truy bắt người nhập cư trên đường phố.

Ngoài Chicago, Tổng thống Trump cũng đe dọa sẽ điều lực lượng liên bang tới hai thành phố Baltimore và New Orleans nhằm xử lý tình trạng phạm tội và đối phó với người nhập cư bất hợp pháp.

Phạm Giang (Theo AFP)