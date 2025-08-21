Thống đốc Fed không từ chức bất chấp yêu cầu của ông Trump

Thống đốc Fed Lisa Cook tuyên bố không từ chức, dù Tổng thống Trump đề nghị bà rời vị trí này vì vướng cáo buộc gian lận thế chấp.

"Thông qua truyền thông, tôi biết được rằng giám đốc Cơ quan Tài chính Nhà ở Liên bang Mỹ (FHFA) Bill Pulte đã kêu gọi điều tra tôi vì đơn xin vay thế chấp từ 4 năm trước, thời điểm trước khi tôi gia nhập Cục Dự trữ Liên bang (Fed)", Thống đốc Fed Lisa Cook cho biết trong tuyên bố ngày 20/8.

Bà Cook khẳng định bản thân không có ý định từ chức chỉ vì "những câu hỏi được đặt ra trên mạng xã hội", dường như nhằm phản bác Tổng thống Donald Trump sau khi ông kêu gọi bà rời vị trí.

"Tôi sẽ xem xét nghiêm túc mọi câu hỏi về lịch sử tài chính của mình với tư cách là thành viên Fed. Do đó, tôi đang thu thập thông tin chính xác để trả lời tất cả câu hỏi chính đáng và đúng sự thật", bà Cook nói.

Bà Lisa Cook tuyên thệ nhậm chức Thống đốc Fed hồi tháng 5/2022. Ảnh: AFP

Ông Pulte trước đó đăng bài trên mạng xã hội, cáo buộc bà Cook khai nơi thường trú là một căn chung cư ở Atlanta, dù trước đó vay tiền mua nhà ở Michigan dưới dạng thế chấp và xác nhận đó là nơi ở chính.

Giám đốc FHFA kêu gọi Bộ Tư pháp Mỹ điều tra Thống đốc Fed với cáo buộc gian lận thế chấp. Ông Pulte đã đăng một phần bức thư gửi Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi, nói rằng FHFA có các tài liệu về hành vi "gian lận thế chấp" của bà Cook.

"Cook phải từ chức ngay lập tức!", Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội sau bài khi xuất hiện bài đăng của ông Pulte.

Bà Cook được bổ nhiệm làm Thống đốc Fed dưới thời cựu tổng thống Joe Biden và sẽ đảm nhận nhiệm kỳ đến năm 2038. Trước đó, bà là nhà kinh tế học tại Đại học Bang Michigan.

Hội đồng Thống đốc Fed gồm 7 thành viên do tổng thống Mỹ bổ nhiệm và được Thượng viện phê chuẩn, trong đó mỗi người có nhiệm kỳ 14 năm và không thể tái bổ nhiệm. Chủ tịch và Phó Chủ tịch của hội đồng cũng do tổng thống bổ nhiệm trong số các thống đốc và phục vụ nhiệm kỳ 4 năm, nhưng có thể được tái đề cử nhiều lần.

Ngọc Ánh (Theo Hill, NBC, AP)