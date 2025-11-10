Thống đốc California trêu tức bang Texas

Thống đốc Newsom trêu tức bang Texas, thành trì đảng Cộng hòa, khi tới đây ăn mừng chiến thắng vẽ lại bản đồ bầu cử của phe Dân chủ California.

Sau chiến thắng của phe Dân chủ về vẽ lại bản đồ bầu cử ở bang California, Thống đốc Gavin Newsom cuối tuần trước đã tới bang Texas để tổ chức mít tinh ăn mừng sự kiện này.

"Chúng ta có thể định hình tương lai tại Texas, trên khắp miền nam nước Mỹ và toàn quốc. Các bạn có sức mạnh để làm như vậy. Chính là các bạn, chứ không phải ông Donald Trump", Thống đốc 58 tuổi phát biểu trước đám đông đảng viên Dân chủ trong sự kiện ở Houston.

Cử tri bang California ngày 4/11 thông qua Đề xuất 50, cho phép vẽ lại bản đồ bầu cử quốc hội theo hướng có lợi cho phe Dân chủ, giúp đảng này có cơ hội giành thêm 5 ghế trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào năm sau và kiểm soát Hạ viện. Bên cạnh Đề xuất 50, phe Dân chủ cũng giành chiến thắng trong cuộc đua giành ghế thống đốc ở hai bang New Jersey và Virginia.

Thống đốc California Gavin Newsom tại Houston, Texas, hôm 8/11. Ảnh: AP

Thống đốc Newsom kêu gọi các đảng viên Dân chủ cùng hướng tới mục tiêu giành lại Hạ viện và giúp ông Hakeem Jeffries trở thành chủ tịch Hạ viện sau cuộc bầu cử năm sau.

Cuộc chiến vẽ lại bản đồ bầu cử vốn do bang Texas, thành trì đảng Cộng hòa, khởi xướng và được Tổng thống Donald Trump ủng hộ. Phe Cộng hòa tại bang này đã lên kế hoạch phân chia lại khu vực bầu cử theo hướng có lợi cho đảng mình.

"Tôi hiểu vì sao người ta lại nói 'Đừng động tới Texas', nhưng cũng có câu 'Đừng trêu tức gấu'", ông Newsom nói, ám chỉ tới hình ảnh con gấu trên lá cờ bang California.

Thống đốc California cũng dành một phần bài phát biểu để công kích ông Trump, nói rằng ông là "tổng thống lịch sử, nhưng lại không được lòng người dân trong lịch sử". Theo ông Newsom, ngày Đề xuất 50 được thông qua ở California là ngày "tồi tệ" với Tổng thống.

Bầu cử giữa kỳ thường gây bất lợi cho đảng Cộng hòa. Tổng thống Trump đang nỗ lực duy trì thế đa số mong manh của đảng này tại Hạ viện. Đảng Cộng hòa hiện nắm giữ 219 ghế, còn đảng Dân chủ giữ 213 ghế.

Ngọc Ánh (Theo Fox, Politico, PBS)