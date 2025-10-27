Thống đốc California nêu ý định tranh cử tổng thống Mỹ

Thống đốc Gavin Newsom tuyên bố đang cân nhắc tranh cử tổng thống Mỹ năm 2028 và sẽ đưa ra quyết định sau cuộc bầu cử giữa kỳ.

"Sẽ là nói dối nếu tôi trả lời là không. Tôi không muốn nói dối", Thống đốc California Gavin Newsom nói trong cuộc phỏng vấn với CBS ngày 26/10, khi được hỏi liệu ông có mong muốn tranh cử tổng thống Mỹ hay không.

Ông Newsom, 58 tuổi, lưu ý rằng hiện vẫn còn quá sớm và sẽ chờ xem "số phận định đoạt điều gì cho tôi". Ông sẽ kết thúc nhiệm kỳ thống đốc vào tháng 1/2027, đạt giới hạn hai nhiệm kỳ liên tiếp và không thể tái tranh cử.

"Tôi đang chờ xem những ai sẽ bước ra tranh cử vào năm 2028 và liệu có ai phù hợp với bối cảnh", Thống đốc Newsom nói, chia sẻ rằng ông có thể công bố quyết định tranh cử hay không sau cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026.

Thống đốc California Gavin Newsom phát biểu tại Los Angeles ngày 14/8. Ảnh: AP

Newsom được xem là người có sức ảnh hưởng trong đảng Dân chủ. Ông thường xuyên đối đầu với Tổng thống Donald Trump trên nhiều vấn đề chính sách, trong đó có lệnh triển khai Vệ binh Quốc gia và lực lượng liên bang cho chiến dịch truy quét nhập cư ở Los Angeles.

Thống đốc California còn thúc đẩy kế hoạch chia lại khu vực bầu cử trong bang để tăng ghế cho đảng Dân chủ ở Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử năm sau, đối phó với động thái tương tự từ các bang do đảng Cộng hòa kiểm soát.

Theo khảo sát của CBS đầu tháng 10, khoảng 72% cử tri Dân chủ và gần một nửa tổng số cử tri đăng ký cho rằng ông Newsom nên tranh cử tổng thống năm 2028. Tỷ lệ ủng hộ ông cũng tăng từ 30% lên 33,5% kể từ khi ông Trump nhậm chức.

Trong tranh cãi mới nhất giữa chính quyền liên bang và Thống đốc California, Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy cáo buộc ông Newsom "không quan tâm tới người dân" khi áp dụng chính sách cấp bằng lái tài xế vận tải thương mại cho người không có giấy tờ hợp lệ, dẫn tới vụ tai nạn giao thông chết người hồi tháng 8 ở Florida. Ông Duffy tuyên bố sẽ rút 160 triệu USD các khoản chi ngân sách liên bang khỏi California.

Văn phòng Thống đốc Newsom phản bác, cho rằng tài xế trong vụ tai nạn ở Florida đã được chính phủ liên bang cấp phép nhiều lần theo quy định, đồng thời khẳng định tỷ lệ tai nạn chết người của các lái xe có bằng thương mại ở California thấp hơn 40% so với mức trung bình toàn quốc.

Thanh Danh (Theo Reuters, Guardian)