Thống đốc California công kích ông Trump tại hội nghị khí hậu

Ông Newsom dự hội nghị khí hậu COP30 ở Brazil, chỉ trích việc chính quyền Tổng thống Trump thúc đẩy sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Thống đốc California Gavin Newsom dẫn đầu phái đoàn Mỹ tham dự Hội nghị các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu lần thứ 30 (COP30) tổ chức tại Belem, Brazil ngày 11/11, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump từ chối cử quan chức cấp cao tới sự kiện thường niên năm nay.

Ông Newsom, đảng viên Dân chủ, chỉ trích Tổng thống Mỹ đã loại bỏ các chính sách khí hậu và thúc đẩy khai thác sử dụng nhiên liệu hóa thạch. "Ông ta đang cố gắng đảo ngược tiến trình của thế kỷ trước, cố gắng tái hiện thế kỷ 19", Thống đốc California nói.

Thống đốc California tham gia COP30 tại Brazil ngày 11/11. Ảnh: Reuters

Newsom cho rằng việc ông Trump đảo ngược các chính sách khí hậu và rút Mỹ khỏi Thỏa thuận Khí hậu Paris là "điều đáng hổ thẹn", đồng thời lưu ý hành động này sẽ có lợi cho Trung Quốc, quốc gia đang dẫn đầu thế giới về sản xuất và triển khai năng lượng sạch như gió, mặt trời.

Ông Newsom là một trong 24 thống đốc thuộc Liên minh Khí hậu Mỹ, nhóm các bang đại diện cho hơn một nửa dân số Mỹ tuyên bố ủng hộ hành động vì khí hậu. Thống đốc cho rằng sự vắng mặt của ông Trump "tạo cơ hội" cho các lãnh đạo địa phương tham gia vào chính sách khí hậu.

"Ông ta rút lui. Đó là lý do tôi tiến lên", ông Newsom, người có tiềm năng ra tranh cử tổng thống năm 2028, nói.

COP30 diễn ra trong thời gian 6-21/11 với sự có mặt của đại diện từ hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các quan chức cấp cao, nhà khoa học, nhà bảo vệ môi trường thảo luận về chiến lược giải quyết biến đổi khí hậu, trình bày kế hoạch hành động quốc gia để cắt giảm khí thải và tiến độ thực hiện cam kết tài trợ ngân sách đã đưa ra tại COP29.

Ông Trump luôn nhấn mạnh khủng hoảng khí hậu là "trò lừa bịp" và kêu gọi thế giới duy trì sử dụng than đá, dầu mỏ, khí đốt, thậm chí xóa bỏ các chính sách khí hậu nếu cần thiết để mua thêm nhiên liệu hóa thạch Mỹ.

Nhà Trắng ngày 7/11 tuyên bố không cử bất kỳ quan chức cấp cao nào tới hội nghị với lý do Tổng thống Trump "sẽ không gây nguy hiểm cho an ninh kinh tế và quốc gia để theo đuổi các mục tiêu khí hậu mơ hồ đang hủy hoại những đất nước khác".

Hồng Hạnh (Theo Guardian, ABC News)