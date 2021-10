Thống đốc bị tát trong lễ nhậm chức

IranThống đốc tỉnh Đông Azerbaijian ở vùng tây bắc đất nước bị một người đàn ông tát trong lễ nhậm chức hôm qua, có thể vì tranh chấp cá nhân.

Brig Gen Abedin Khorram, tân thống đốc tỉnh Đông Azerbaijian, đang đứng trên bục phát biểu ở thủ phủ Tabriz thì một người đàn ông tiến ra sân khấu, vung tay tát vào mặt ông.

Tân thống đốc Iran bị tát trong lễ nhậm chức Brig Gen Abedin Khorram, tân thống đốc tỉnh Đông Azerbaijian, bị tát trong lễ nhậm chức hôm 23/10. Video: IRIB News

Video do đài truyền hình quốc gia Iran ghi lại cảnh quan khách ngạc nhiên đứng dậy còn tiếng tát vang lên qua hệ thống âm thanh. Vài giây sau, lực lượng an ninh mặc thường phục mới tiếp cận và khống chế được người đàn ông. Họ kéo ông ta xuống sân khấu qua lối cửa phụ, vừa đi vừa giằng co. Một lúc sau, Khorram quay lại sân khấu nói chuyện với khán giả.

"Tất nhiên là tôi không biết ông ta, nhưng các bạn ạ, dù tôi không muốn kể, hồi ở Syria tôi từng bị kẻ thủ quất roi 10 lần mỗi ngày và thường xuyên bị đánh", ông nói. "Họ từng dí súng lên sẵn đạn vào đầu tôi hơn 10 lần. Tôi coi anh ta giống những kẻ thù đó nhưng tôi tha thứ cho anh ta".

Khorram nói không biết đó là ai nhưng hàng thông tấn nhà nước IRNA cho hay kẻ tấn công là thành viên Lực lượng Vệ binh Ashoura mà Khorram từng giám sát. IRNA cho hay cuộc tấn công do "tranh chấp cá nhân" mà không giải thích chi tiết.

Sau đó, hãng thông tấn Fars cho biết anh ta tấn công Khorram vì bực mình khi vợ được một nam y tá tiêm vaccine Covid-19 chứ không phải nữ y tá.

Khorram được quốc hội theo đường lối cứng rắn đề cử làm thống đốc tỉnh dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Ebrahim Raisi. Ông từng nằm trong số 48 người Iran bị bắt cóc làm con tin ở Syria năm 2013, sau đó được thả để đổi lấy tự do của hơn 2.000 phiến quân, theo Tổ chức Bảo vệ Các nền dân chủ, tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Washington thường chỉ trích Iran.

Hồng Hạnh (Theo Guardian)