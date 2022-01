Thống đốc bang tình nguyện đi dạy vì thiếu giáo viên

MỹBà Michelle Lujan Grisham đăng ký làm giáo viên thay thế trong bối cảnh các trường học ở bang New Mexico đang thiếu hụt nhân sự trầm trọng.

Đối mặt với tình trạng thiếu nhân sự trong các trường học, Thống đốc bang New Mexico, bà Michelle Lujan Grisham, đã thực hiện các biện pháp quyết liệt.

Hôm 19/1, bà đưa ra sáng kiến "hỗ trợ giáo viên và các gia đình", yêu cầu các công chức bang, thành viên Vệ binh Quốc gia trở thành giáo viên tình nguyện thay thế và nhân viên chăm sóc trẻ em. Nora Sackett, thư ký báo chí của bà Lujan Grisham, xác nhận nữ thống đốc đã hoàn tất đăng ký để được cấp phép làm giáo viên dạy thay.

Động thái này là nỗ lực giúp lấp đầy khoảng trống nhân sự, ngăn chặn tình trạng đóng cửa trên khắp các học khu và trung tâm chăm sóc trẻ em do sự gia tăng của các ca mắc Omicron.

Thống đốc bang New Mexico, bà Michelle Lujan Grisham. Ảnh: Sos.state

Các tình nguyện viên sẽ có cuộc kiểm tra lý lịch bắt buộc, hoàn thành khóa đào tạo giảng dạy thay thế trực tuyến và trải qua quy trình tuyển đầu vào điển hình của trường học sẽ tới làm việc. Chương trình mới đẩy nhanh quá trình phê duyệt cấp phép lên hai ngày.

Bà Lujan Grisham chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục nhưng dự kiến được xếp vào một trường tiểu học trong tuần này. Bà cho biết bang New Mexico không còn lựa chọn nào khác ngoài việc yêu cầu cộng đồng giúp đỡ để có thêm giáo viên thay thế trong các trường học ở đây.

"Không có bất kỳ lựa chọn nào khác", Thống đốc Lujan Grisham nói.

Bà Lujan Grisham là một trong 100 tình nguyện viên với mục đích "giữ cho các trường học mở cửa và hỗ trợ các nhà giáo dục, phụ huynh cùng học sinh vượt qua thời điểm tồi tệ nhất của Omicron".

Theo văn phòng thống đốc, kể từ kỳ nghỉ đông, khoảng 60 học khu và trường bán công ở New Mexico buộc phải chuyển sang hình thức học từ xa do các nhân viên có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 hoặc phải cách ly theo khuyến nghị của CDC. Cũng do thiếu nhân sự, 75 trung tâm giữ trẻ đã đóng cửa một phần hoặc hoàn toàn kể từ đầu năm.

Giám đốc Học khu Công cộng Santa Fe Hilario "Larry" Chavez, đánh giá sáng kiến sẽ là "công cụ" giúp tiếp tục hoặc quay trở lại việc học trực tiếp, đồng thời giảm căng thẳng cho nhân viên trong ngành giáo dục.

MaryBeth Weeks, người đứng đầu Hiệp hội Giáo viên Phụ huynh New Mexico, cho biết trong một thông cáo: "Sáng kiến giúp tạo ra một môi trường trường học ổn định, cũng như giúp các bậc cha mẹ đang phải cân đối giữa công việc và chăm sóc trẻ".

New Mexico không phải là bang duy nhất đối mặt với tình trạng thiếu giáo viên và phải thực hiện các biện pháp đặc biệt để duy trì hoạt động của lớp học như yêu cầu phụ huynh hoặc cựu học sinh trở thành giáo viên thay thế.

Bình Minh (Theo CNN)